Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, передает служба печати Святого престола. Церемония пройдет в базилике Санта Мария Маджоре.

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра (11:00 мск) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Папе Римскому Франциску. Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения», — говорится в сообщении.

Апостольские апартаменты во дворце и личная резиденция Франциска на втором этаже гостиницы «Святая Марфа» были опечатаны, как того требует традиция после смерти папы римского. Церемонию возглавил кардинал-камерленго Кевин Фаррелл в присутствии нескольких других кардиналов, включая государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина.

Гроб с телом Франциска перенесут 23 апреля в собор Святого Петра, где начнется публичное прощание. Перенос пройдет под колокольный звон через площадь Святого Петра. Гроб внесут в главную католическую базилику через центральную дверь.

Il Quotidiano ранее писало, что похороны папы римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

Папа внес изменения в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Согласно нему, структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение, отпевание и погребение. При этом тело понтифика, начиная с Франциска, не будет выставляться для почитания верующими на катафалке, исключена и церемония закрытия гроба.

Еще одно изменение, связанное с Франциском, заключается в возможности оставить указания о месте захоронения.

Многие понтифики последних столетий похоронены в соборе Святого Петра — в Ватиканских гротах. Франциск решил выбрать церковь за пределами Ватикана. Он будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

О смерти папы римского Франциска стало известно накануне, 21 апреля. За день до этого он провел закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Ватикан не раскрыл содержание их беседы.

В последний раз папа римский Франциск появился перед публикой во время пасхального обращения с балкона собора Святого Петра к верующим, в котором он призвал к мирному урегулированию конфликтов.

Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола сообщила, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс.