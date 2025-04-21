Причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Согласно медицинскому заключению, у папы римского в анамнезе была острая дыхательная недостаточность, вызванная мультимикробной двусторонней пневмонией, множественными бронхоэктазами, высоким кровяным давлением и диабетом II типа.

Смерть понтифика была подтверждена с помощью электрокардиографической танатографии, уточняется в публикации.

Ватикан также опубликовал завещание Франциска, который просил похоронить его в церкви Санта-Мария-Маджоре — одной из старейших в Риме. Это отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.

Франциск распорядился, чтобы «гроб положили в землю, все должно быть просто, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus.

Утром в понедельник 21 апреля стало известно о смерти 266-го понтифика. Накануне он провел закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Ватикан не раскрыл содержание их беседы.

Последним появлением папы римского Франциска перед публикой стало пасхальное обращение с балкона собора Святого Петра к верующим, в котором он призвал к мирному урегулированию конфликтов.

В Ватиканской базилике, где на пасхальное торжественное бдение собирались 5 тысяч верующих, папу римского представлял кардинал Джованни Баттиста Ре — он прочитал проповедь, написанную Франциском.

Литургию, отслуженную утром 20 апреля на площади Святого Петра, возглавил кардинал Анджело Комастри, почетный генеральный викарий Ватикана и почетный архиерей собора Святого Петра, делегированный Франциском. Он прочел 35 тысячам собравшихся, среди которых были премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и делегация из Нидерландов, пасхальную проповедь папы.

Газета La Stampa пишет, что наиболее вероятным претендентом на пост папы римского является действующий госсекретарь Ватикана 70-летний Пьетро Паролин. Он способен сохранить открытость церкви и «уделять внимание разным католическим душам», отмечает издание.

По данным La Stampa, стать понтификом также может 69-летний архиепископ Болоньи, президент итальянского епископата и посланник Ватикана по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Его считают «представителем церкви, близкой к нуждающимся», который способен вести диалог «с новаторским и прагматичным подходом».

Еще одним кандидатом газета называет 60-летнего латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу. В его пользу может выступать потребность в урегулировании отношений Востока и Запада, а также его способность к межрелигиозному диалогу.