В Ватикане сообщили о смерти Папы Римского Франциска на 89-м году жизни, передает Reuters. Понтифика госпитализировали еще 14 февраля с инфекцией дыхательных путей (позже подтвердилась пневмония) в римскую больницу Джемелли. С тех пор врачи боролись, а католики (и не только) всего мира молились за его жизнь. Франциску стало лучше, 20 апреля он обратился на Пасху с посланием городу и миру, а на следующий день его не стало. Чем запомнился первый в истории Папа из Нового Света, а также первый иезуит на Святом Престоле, какой след он оставил в современной Римско-католической церкви — в материале RTVI.

Хорхе Марио Бергольо родился в 1936 году в Буэнос-Айресе. Его отец, итальянским эмигрант Марио Хосе Бергольо был бухгалтером на железной дороге , а мать Реджина Мария Сивори — «преданной женой, посвятившей себя воспитанию их пятерых детей», отмечается на сайте Святого Престола.

Бергольо получил диплом по специальности «химик-технолог», но потом все же выбрал духовную стезю, поступив в семинарию Вилья-Девото в столице Аргентины. В 1958-м вступил в орден иезуитов после выздоровления от опасной для жизни пневмонии — молодому человеку тогда удалили часть легкого.

Он имел степень доктора богословия. Преподавал литературу, философию и теологию в нескольких католических колледжах в родном Буэнос-Айресе. Свободно говорил не только на испанском, но также на итальянском и немецком языках. При этом, уже будучи понтификом, Франциск признался, что в юности работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины, а также уборщиком и ставил опыты в химической лаборатории.

Однажды будущий Папа стал фигурантом уголовного разбирательства. В 2005 году адвокат по правам человека подал заявление на возбуждение дела против кардинала Бергольо, когда тот был архиепископом Буэнос-Айреса. Его обвинили в причастности к похищению двух священников-иезуитов военной хунтой в мае 1976 года, во время «Грязной войны» в Аргентине. Якобы Бергольо не заступился за них и тем самым «фактически передал эскадронам смерти». Сам священник рассказывал, что, напротив, добивался освобождения иезуитов. Только в марте 2013-го аргентинский судья признал, что действия Бергольо не были «юридическим соучастием». Художник и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, лауреат Нобелевской премии мира 1980 года, признал, что будущий понтифик «никогда не сотрудничал с диктатурой».

Бергольо всегда отличался скромностью и верностью идеалам служения. Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он регулярно проводил ритуал омовения ног в Великий четверг в тюрьмах, больницах, домах престарелых и трущобах. В первый Великий четверг после своего избрания Папой Франциск также омыл и поцеловал ноги 10 несовершеннолетним правонарушителям мужского пола и двум несовершеннолетним правонарушительницам (причем не все из них были католиками) в римском следственном изоляторе Касаль-дель-Мармо. Он проповедовал политическое примирение. Возглавлял аргентинскую церковь, когда в декабре 2001 года в стране вспыхнули беспорядки. Нестор и Кристина Киршнер считали его политическим соперником.

После смерти папы Иоанна Павла II в 2005 году Бергольо вызвали в Ватикан, чтобы он принял участие в папском конклаве в качестве кардинала-выборщика. Уже тогда аргентинец рассматривался как папабиль (кардинал, у которого есть все шансы стать новым понтификом), однако проиграл выборы. По итогам конклава новым главой Святого Престола стал кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI. Однако в 2013 году «немецкий» папа отрекся по состоянию здоровья.

В 2013-м был созван новый конклав, на котором Бергольо и был избран понтификом в возрасте 76 лет. Впервые в истории он взял себе имя Франциск — в честь одного из самых выдающихся католических святых Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев. До тех пор оно было табу для Пап, как Иисус или Петр. Считается, что этим выбором глава Святого Престола обозначает свой духовный пример. Это имя — символ бедности и смирения не только понтифика, но и самой церкви. При этом Франциск не стал использовать нумерацию своего имени, так что в будущем один из Пап сможет стать «Франциском Первым», если захочет.

Франциск видел свою миссию в спасении Римско-католической церкви, которая переживает кризис. Он считается сторонником реформаторского направления. «У меня такое впечатление, что Иисус был заключен внутри церкви. И он стучит в дверь, потому что хочет выйти», — сказал кардинал Бергольо незадолго до своего избрания. Германо-итальянский журналист, знаток Ватикана и биограф понтификов Марко Полити признал в интервью журналу Der Spiegel, что Франциск был вынужден преодолевать сопротивление «внутрицерковной оппозиции».

В 2015 году Франциск позволил католикам аннулировать церковный брак в упрощенном порядке. В ноябре 2023-го Ватикан разрешил представителям сексуальных меньшинств, как и любым другим верующим, принимать крещение, а также быть крестными родителями. Спустя месяц Франциск разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. В то же время отмечалось, что решение не означает одобрение католической церковью однополых браков и что благословение никак не должно напоминать обряд венчания. В январе 2025 года Ватикан разрешил геям* становиться священниками — при условии соблюдения целибата.

Франциск категорически отвергал рукоположение женщин в священники. При этом в январе 2021 года Франциск издал апостольское письмо, разрешив епископам назначать женщин на должности аколита (помощника священнослужителя) и лектора (чтеца отрывков Писания во время литургии).

Франциск обязал Католическую церковь безоговорочно поддержать отмену смертной казни во всем мире.

При нем в октябре 2013-го Институт религиозных дел, который выполняет функции банка Ватикана, впервые за свою историю опубликовал годовой отчет. На следующий год руководство банка в рамках борьбы с коррупцией было заменено по указу Папы Римского.

В 2016 году понтифик впервые в истории встретился с главой Русской православной церкви. Встреча папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла в Гаване. При этом в России — на «канонической» территории РПЦ — он так и не побывал. Он собирал представителей всех религий, чтобы вести диалоги о мире, посещал мусульманские страны, поощрял экуменизм. В мае 2014-го Франциск посетил Израиль и Палестину, отслужив мессу в Вифлееме. Он осудил нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, но также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.

В июле 2022 года Франциск совершил «покаянное паломничество» в Канаду, где попросил прощения у коренных народов за принудительную отправку детей индейцев в католические приюты, где с ними жестоко обращались. Ранее, в 2018-м, он посетил Ирландию, где извинился за сексуальные домогательства со стороны католических священнослужителей.

Франциск вошел в историю как первый Папа Римский, который участвовал в саммите G7. Встреча лидеров «большой семерки» проходила летом 2024 года в Италии.

В 2020 году, когда из-за пандемии ковида в итальянских церквях впервые не проводились богослужения по распоряжению светской власти, Франциск отслужил мессу под проливным дождем на площади Святого Петра.

После 24 февраля 2022 года Франциск посетил российское посольство в Риме, что стало беспрецедентным шагом. Также он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить «соболезнование» и заверить, что Ватикан работает над поиском «места для переговоров». В марте 2022-го Франциск посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии. «Совершая акт посвящения себя, всего человечества и особенно России и Украины Непорочному Сердцу Марии, мы просим Бога уподобить наши сердца ее любящему сердцу, дабы между детьми единой Матери воцарился мир», — напомнили в Ватикане о смысле обряда.

Папа Франциск критиковал как антииммигрантскую политику кандидата в президенты США республиканца Трампа , так и политику демократки Харрис в отношении абортов.

Франциск запомнился чувством юмора. В 2021 году он пошутил в разговоре со священниками из Бразилии: «Вам уже не спастись. Слишком много кашасы (национальный алкогольный напиток. — Прим.RTVI) и мало молитв». «Ты подстригся?» — спросил он при встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, известным своей шевелюрой. Также Франциск любил шутки об «идеальных тещах». Даже в больнице он находил силы шутить о своем здоровье. Это подтвердила навестившая его премьер Италии Джорджа Мелони. А газета Corriere della Sera передавала его слова: «Медики велели беречься, иначе я окажусь на небесах».

Франциск был страстным поклонником футбола и болельщиком клуба «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса.

Еще в 1990-м Франциск дал обет Деве Марии Кармельской, что не будет смотреть телевизор. Также глава Святого Престола не имел мобильного телефона и пользовался стационарным. При этом в 2016 году он стал первым Папой, который завел аккаунт в Instagram**, на который за полдня подписалось более миллиона человек. В 2019-м понтифик объявил о запуске сайта молитв с папой «Кликни и молись» (Click to pray) и мобильных приложений. Понтифик с планшетом в руках представил инициативу во время воскресной проповеди.

Папа говорил о люби и сексе. Он назвал сексуальное удовольствие «Божьим даром», который следует «дисциплинировать терпением». В январе 2024 года Франциск высказался против порнографии, которая обеспечивает «удовлетворение без отношений». Также он говорил, что «в христианстве нет осуждения сексуального инстинкта» и что человеческий опыт влюбленности являет собой «одно из самых чистых чувств».

* «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено

** Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России