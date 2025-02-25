Поскольку папа римский находится в больнице в критическом состоянии, католическая церковь готовится к его возможной смерти. В прошлом году Франциск одобрил для себя похороны по упрощенной схеме, без многих предусмотренных на такие случаи обрядов и ритуалов. Но его смерть все равно запустит жестко запротоколированную последовательность событий.

Удар по голове и уничтожение печатки

Официально подтвердить смерть папы должен камерленго, в настоящее время эту должность занимает кардинал ирландского происхождения Кевин Фаррелл. По традиции ему полагается подойти к телу папы в его личной часовне и громко позвать по имени. Отсутствие ответа означает, что папа мертв. Существует миф о том, что камерленго также слегка постукивает по голове понтифика серебряным молоточком, но в Ватикане отрицают наличие такого ритуала. В целом это чисто церемониальный этап, поскольку врачи подтвердят смерть понтифика стандартными медицинскими методами.

Когда смерть папы официально подтверждена, его перстень-печатка, которым он запечатывает официальные документы, уничтожается или необратимо повреждается, а папские покои закрываются и опечатываются. Камерленго сообщает Коллегии кардиналов — руководящему органу высших церковных чиновников, — что папа умер, прежде чем о его смерти объявляется миру в заявлении Ватикана для СМИ.

Бальзамирование сердца

Смерть папы повлечет за собой девятидневный траур, известный как Novendiale — изначально древнеримский обычай. Италия также обычно объявляет период национального траура. Тело папы будет благословлено, одето в торжественные облачения и выставлено в соборе Святого Петра, где сотни тысяч людей выстроятся в очередь, чтобы отдать дань уважения, включая иностранных сановников и мировых лидеров. По желанию Франциска его положат в открытом гробу без излишней помпезности. Пока длится прощание, в соборе Святого Петра и по всему католическому миру будут проходить ежедневные молитвенные службы и заупокойные мессы.

В истории Ватикана некоторых пап бальзамировали и перед захоронением извлекали сердца. В церкви возле фонтана Треви в Риме лежат сердца более 20 пап в мраморных урнах, сохраняемые как святые реликвии, — но эта практика вышла из моды.

Гробы-матрешки

Тем временем Ватикан вступит в переходный период, называемый sede vacante («место вакантно»), на который управление церковью временно передается Коллегии кардиналов, хотя она не сможет принимать никакие важные решения до тех пор, пока не будет избран новый папа.

Похороны папы, скорее всего, состоятся на площади Святого Петра через четыре-шесть дней после его смерти. Заупокойную службу в Ватикане возглавит декан Коллегии кардиналов, сейчас это 91-летний итальянец Джованни Баттиста Ре. Традиционно папу хоронят в Ватиканских гротах — криптах под собором Святого Петра. Там покоятся почти 100 пап, включая папу Бенедикта XVI — предшественника Франциска, который ушел в отставку в 2013 году и умер в 2022 году.

Однако в интервью в 2023 году Франциск заявил, что выбрал в качестве места своего последнего упокоения римскую базилику Санта-Мария-Маджоре и станет первым за последнее столетие папой, похороненным за пределами Ватикана.

Предыдущих пап хоронили в трех вложенных друг в друга гробах — кипарисовом, цинковом и вязовом. Но Франциск наказал похоронить себя в одном гробу, сделанном из дерева и цинка. В гроб Бенедикта XVI положили монеты, отчеканенные во время его правления, и металлическую трубку с бумажным свитком rogito — документом из 1000 слов, рассказывающим о его жизни и правлении. Франциска, скорее всего, похоронят с его собственным rogito.

Тайное голосование

Через две-три недели после похорон папы Коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы провести конклав — секретную процедуру избрания нового папы.

Теоретически любой крещеный мужчина-католик имеет право стать папой, но на протяжении последних 700 лет понтифика всегда выбирали из Коллегии кардиналов. Подавляющее большинство из 266 пап, избранных за всю историю, были европейцами. Папа Франциск, урожденный Хорхе Марио Бергольо из Аргентины, стал первым неевропейским понтификом за 1300 лет.

Кандидаты на пост папы не ведут открытую борьбу за эту должность. Наблюдатели из Ватикана определяют кардиналов, которые являются papabile (буквально «папоспособными», то есть имеющими шансы стать папой). В день голосования Сикстинская капелла опечатывается, а кардиналы, давшие клятву хранить тайну, запираются внутри. Право голосовать имеют только кардиналы моложе 80 лет, их насчитывается около 120. Они напишут имя кандидата на бюллетене, который опустят в чашу на алтаре.

Если ни один из кандидатов не наберет требуемого большинства в две трети голосов, состоится еще один тур голосования, в день их может пройти до четырех. Конклав, на котором в 2013 году был избран папа Франциск, занял около 24 часов и потребовал пяти туров голосования, но этот процесс может длиться и дольше: например, конклав в XIII веке длился около трех лет, а в XVIII веке — четыре месяца.

Белый или черный дым

После подсчета бюллетеней их сжигают внутри Сикстинской капеллы в печи, заранее установленной пожарными Ватикана. Еще одна печь используется, чтобы подать внешнему миру сигнал о результатах голосования: черный дым означает, что папу не выбрали, белый — положительный исход.

После избрания папы представитель Коллегии кардиналов выходит на главный балкон собора Святого Петра и зачитывает на латыни объявление Habemus papam — «У нас есть Папа». Затем новый папа, выбрав папское имя (скорее всего, в честь святого или своего предшественника) и надев белую рясу, выходит на тот же балкон, чтобы выступить с первой речью перед публикой.

Наряду с установлением церковной политики Папа выступает посредником в глобальных конфликтах и ​​направляя гуманитарные усилия. Большинство пап остаются на этом посту до самой смерти. Папа Бенедикт XVI, который ушел в отставку в 2013 году в возрасте 85 лет из-за ухудшения здоровья, стал первым за 600 лет понтификом, покинувший пост при жизни. Франциск тоже заявил, что из-за проблем со здоровьем заранее написал заявление об отставке на случай возникновения недееспособности. Ранее мы писали о том, кто может занять его место.