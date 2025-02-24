Папа римский Франциск находится в критическом состоянии: его анализы крови показали раннюю стадию почечной недостаточности, пишет Associated Press. Однако, подчеркивают в Ватикане, 88-летний понтифик при этом остается в сознании, реагирует на окружающих и молится. У него диагностирована осложненная пневмония на фоне астмы.

В последнем сообщении о состоянии папы римского пресс-служба Ватикана сообщила, что с вечера субботы, 22 февраля, у него не было новых респираторных кризов, но он по-прежнему получает дополнительный кислород в больших объемах.

Некоторые анализы крови показали «начальную легкую почечную недостаточность», но врачи заверили, что держат ситуацию под контролем. Медики отметили сложность клинической картины заболевания и необходимость дождаться ответной реакции на лекарственную терапию.

Corriere della Sera пишет, что главной угрозой жизни папы римского считается риск развития сепсиса — заражения крови на фоне распространения легочной инфекции по всему организму. Для снижения этого риска и на фоне тромбоцитопении в субботу Франциску провели переливание крови. Кроме того, ему постоянно проводят кислородную терапию — пока что через вставленную в нос канюлю.

The Guardian цитирует кардинала Тимоти Долана, который во время службы в соборе Святого Патрика (Нью-Йорк) «признал то, о чем лидеры церкви в Риме не говорят публично» — что «папа Франциск находится в очень, очень хрупком состоянии и, вероятно, близок к смерти».

Франциск, возглавляющий Католическую церковь с 2013 года, 14 февраля был госпитализирован в римскую больницу Джемелли, где есть специальный номер для пап, с бронхитом. Врачи сначала диагностировали сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем — начало пневмонии в обоих легких. Понтифику прописали «абсолютный покой» и комбинацию кортизона и антибиотиков, а также дополнительный кислород при необходимости.

Вечером в субботу Ватикан сообщил, что Папа пережил трудный день и его «состояние продолжает оставаться критическим». «Папе становится хуже», — написала в своем воскресном выпуске Corriere della Sera, а La Repubblica назвала субботу «самым мрачным днем» в Ватикане.

В воскресенье понтифик присутствовал на мессе в помещении на десятом этаже больницы «вместе с теми, кто ухаживает за ним в эти дни госпитализации». В полдень Ватикан распространил от его имени послание верующим, в котором он поблагодарил их за присланные ему письма и рисунки детей, молитвы и «выражения любви». В папском послании также было отмечено, что прошло три года с начала российской военной операции на Украине. В связи с этим понтифик призвал верующих молиться за мирное разрешение всех конфликтов.

Франциск заявил, что папство — это работа на всю жизнь, но при этом написал заявление об отставке на случай обострения своей болезни и недееспособности. Прецедент у него есть: предыдущий понтифик, ныне покойный Бенедикт XVI, стал первым папой почти за 600 лет, который ушел в отставку, сославшись на свой преклонный возраст и ухудшение здоровья. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Corriere della Sera призвал не реагировать на слухи и сосредоточиться на молитвах за выздоровление Франциска.