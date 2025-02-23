Состояние папы римского Франциска продолжает оцениваться как критическое после перенесенного респираторного криза, передает пресс-служба Ватикана. В субботу, 22 февраля, понтифику потребовалось переливание крови и «большая доза» кислорода.

Ватикан впервые использовал слово «критическое» в субботнем письменном отчете о состоянии здоровья Франциска с момента его госпитализации 14 февраля, отмечает Associated Press (АР).

В пресс-службе указывают, что папе римскому Франциску потребовалось интенсивное введение кислорода из-за «продолжительного респираторного криза, похожего на астму». Переливание крови понтифику сделали по результатам анализов, которые выявили снижение количества тромбоцитов как следствие анемии.

Врачи, лечащие Франциска в больнице Джемелли в Риме, допустили, что его состояние продолжит ухудшаться. По их словам, главной угрозой для здоровья понтифика является сепсис — инфекция крови, которая может возникнуть как осложнение пневмонии. Она может привести к отказу органов или летальному исходу, отмечают медики.

«С сепсисом, учитывая его проблемы с дыханием и возраст, было бы действительно трудно справиться. <…> Он знает, что находится в опасности, и велел нам передать это», — приводит AP слова заведующего отделением медицины и хирургии больницы Джемелли Серджио Альфиери.

По состоянию на пятницу, 21 февраля, признаков сепсиса у Франциска обнаружено не было. В Ватикане отмечают, что понтифик остается в хорошем настроении, завтракает каждый день и продолжает работать из своей больничной палаты. Альфьери и замглавы службы здравоохранения Ватикана Луиджи Карбоне отметили, что папа Франциск «не находится под угрозой смерти», но и не полностью «вне опасности».

22 февраля понтифик провел в кресле, «хотя боли были сильнее, чем вчера», говорится в сообщении пресс-службы Ватикана. Ночь на 23 февраля он перенес «спокойно». В Ватикане отметили, что папа римский не перестает шутить: когда один из врачей поприветствовал его словами «Здравствуйте, Святой отец», тот ответил: «Привет, Святой сын».

Самая длительная госпитализация папы

Занимающиеся лечением Франциска медики утверждают, что он пробудет в больнице еще как минимум неделю, передает пресс-служба Ватикана. Они отмечают, что понтифик по-прежнему испытывает трудности с дыханием, в связи с чем ограничен в передвижении. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) он не подключен, подчеркнули врачи.

The Washington Post (WP) пишет, что папа римский хорошо реагирует на лечение, которое было усилено на основании результатов анализов. При этом врачи предупреждают, что его состояние нестабильно и не исключает потенциально смертельных осложнений.

Высокопоставленный ватиканский чиновник и союзник Франциска заявил WP, что понтифик пробудет в больнице до начала марта. Это станет его самой продолжительной госпитализацией с тех пор, как он стал папой в 2013 году.

88-летний папа римский был госпитализирован 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита, позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 19 февраля швейцарская газета Blick писала, что гвардейцы папы римского Франциска «готовятся к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика». По данным издания, они якобы репетируют похороны Франциска. 20 февраля представитель Швейцарского гвардейского корпуса Ватикана опроверг слухи о подготовке к похоронам папы.

Уйдет ли Франциск в отставку

21 февраля кардинал Римско-католической церкви Джанфранко Равази, выступая в программе Non Stop News на радио RTL, допустил возможность отставки папы римского Франциска. Вместе с тем он подчеркнул, что до сих пор понтифик принимал решения в пользу продолжения своей деятельности даже вопреки серьезным заболеваниям.

Кардинал-госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera назвал «бесполезными спекуляциями» слухи о возможной отставке понтифика.

«Сейчас мы думаем о здоровье Святого Отца, о его выздоровлении, о его возвращении в Ватикан: это единственные вещи, которые имеют значение», — сказал он.

Паролин отметил, что «это вполне нормально», когда при таких обстоятельствах распространяются «неконтролируемые слухи» или делаются какие-либо «неуместные комментарии».