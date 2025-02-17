Клиническая картина Папы Римского Франциска, который 14 февраля был госпитализирован в больницу Агостино Джемелли в Риме с приступом бронхита, «сложная». Она требует дальнейшего пребывания понтифика в медицинском учреждении, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

«Все проведенные на сегодняшний день тесты указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения», — говорится в сообщении.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что результаты анализов, проведенных в последние дни и в понедельник, указывают на то, что папа Римский страдает от «полимикробной инфекции дыхательных путей», которая потребовала дальнейшего изменения его медикаментозной терапии, передает Associated Press.

В заявлении не говорится, сколько еще времени папа Франциск проведет в больнице.

В пятницу врачи решили госпитализировать Папу Римского Франциска для лечения затянувшегося бронхита. Впоследствии ему предписали полный покой, лабораторные анализы показали улучшение некоторых показателей.