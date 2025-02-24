Критическое состояние и возраст папы римского Франциска спровоцировали дискуссии о том, кто может стать его преемником. Наиболее вероятных кандидатов на этот пост называет польская газета «Ведомости».

Первый папа из Африки?

Большой популярностью в зарубежных СМИ пользуется 65-летний кардинал Фридолин Амбонбо Бесунгу, архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго), который получил назначение в 2019 году и с тех пор занял прочное положение, считаясь неформальным лидером Африканской церкви.

Он прославился на весь мир открытой критикой документа Ватикана Fiducia supplicans, который допускал благословение гомосексуальных пар при определенных условиях. Бесунгу писал, что «такие благословения не могут быть даны в Африке, не вызывая скандала».

«Его выбор в качестве папы может быть обусловлен его африканским происхождением — Церковь на континенте динамично развивается. Кроме того, Безунгу является ярым сторонником синода и диалога в Церкви, чему Франциск уделял особое внимание в последние годы», — пишут «Ведомости».

Архиепископ Киншасы находится в невыгодном положении из-за своего возраста — ему 65 лет, то есть по меркам Коллегии кардиналов он весьма молод.

«Кардиналы склонны выбирать пап постарше, чтобы их понтификат не длился слишком долго. Его избрание, безусловно, ознаменовало бы поворот Церкви от консервативной линии в пользу линии Иоанна Павла II. Его недостатком может быть то, что вокруг него в последнее время было слишком много шума в СМИ», — считает издание.

Еще одним африканским кандидатом является гвинейский священнослужитель — 79-летний епископ, кардинал Роберт Сара, который является отставным префектом Конгрегации богослужения и дисциплины таинств. Он считается одним из самых известных консерваторов в Церкви. Его книги продаются по всему миру тысячами экземпляров. Кардинал Сара является ярым противником рукоположения женщин, благословения однополых пар, отмены целибата священников и причастия повторно вступивших в брак.

«На конклаве его твердые взгляды могут стать преимуществом, но также и недостатком — весьма сомнительно, что консерваторы смогут организовать широкую поддержку столь яркого кандидата», — отмечают «Ведомости».

Наконец-то папа из Италии?

Итальянцы будут очень сильной фракцией на конклаве: там насчитывается 18 иерархов из этой страны. Вполне вероятно, что после 47-летнего перерыва они захотят возвести своего земляка на папский престол.

Самый известный среди возможных кандидатов из Италии — кардинал Маттео Мария Дзуппи, бывший архиепископ Болоньи, с 2024 года возглавляющий итальянский епископат. Именно ему Франциск доверил миссию посредничества в установлении мира между Украиной и Россией.

Кроме того, Дзуппи является членом итальянской общины Сант-Эджидио, которая занимается вопросами экуменизма и помощи бедным. Это группа, члены которой в последние годы начали делать головокружительную карьеру в Ватикане и оказывать влияние на решение ключевых вопросов.

«Избрание Дзуппи будет означать продолжение политики Франциска в несколько смягченной форме, что было бы приемлемо для многих кардиналов на конклаве», — пишут «Ведомости».

Среди других упомянутых итальянских кандидатов — кардинал Пьетро Паролин, нынешний государственный секретарь Ватикана.

«Это дипломат и чиновник, пользующийся большим доверием Франциска. Паролин более консервативный, чем нынешний папа, и смог бы стать сдержанным продолжателем его линии», — рассуждает автор статьи.

Недостатком, по его мнению, в случае с Паролином может стать отсутствие релевантного опыта, поскольку большую часть своей жизни тот провел в Ватикане и работал в дипломатической сфере на разных уровнях.

«Промежуточным» кандидатом среди итальянцев польское издание называет кардинала Фернандо Филони, Великого магистра Рыцарского Ордена Святого Гроба Господня. Он, как и Паролин, провел большую часть жизни в дипломатических кругах Ватикана и приобрел обширный опыт в ходе различных переговоров по всему миру.

«Если кардиналы захотят проголосовать, чтобы “переждать”, он кажется идеальным кандидатом. Ему 79 лет, и он не вызывает споров. Его недостатком может быть то, что у него нет большого опыта управления епархией и пастырской работы», — пишут «Ведомости».

Первый папа из Азии?

Спекуляции на эту тему все чаще появляются в СМИ в последнее время, отмечает польское издание. Церковь в Азии развивается очень динамично, что повышает значимость иерархов из этой части света, и 21 кардинал с этого континента имеет право избирать папу.

Самый известный среди них — 68-летний кардинал Филиппин Луис Антонио Гоким Тагле, префект Ватикана по евангелизации. Его упоминали среди фаворитов на предыдущем конклаве. Он известен своим пастырским рвением, хорошим контактом с верующими и непосредственностью. После избрания Франциска он сделал блестящую карьеру в Ватикане, став префектом важной дикастерии.

Луис Антонио Гоким Тагле всесторонне образован, свободно говорит на нескольких языках и легко устанавливает контакты. Его считают скорее либералом, но он старается сохранять сбалансированность в своих заявлениях. Однако тень на его кандидатуру может бросить дело организации Caritas Internationalis, которую он возглавил в 2015 году. В 2022 году Франциск внезапно отправил его в отставку. В Ватикане много говорили о непрозрачных финансовых операциях организации.

Более умеренным кандидатом из Азии является митрополит Коломбо, кардинал Малкольм Ранджит со Шри-Ланки. Он полиглот, имеет большой опыт работы в качестве епископа, но при этом хорошо ориентируется в структурах Ватикана и дипломатическом мире. По наиболее спорным церковным вопросам он занимает довольно консервативную позицию. Он также является преданным епископом Франциска, с которым разделяет заботу о бедных. Это кандидат, избрание которого не вызовет никаких серьезных споров.

Среди азиатских иерархов выделяется также кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Мьянмы. Он — харизматичный лидер, который руководил местной церковью в годы гонений. Его считают ортодоксальным консерватором.

Чарльз Маунг Бо является одним из самых влиятельных азиатских иерархов. Его недостатком как кандидата в папы может оказаться незнание реалий Ватикана, поскольку он провел всю свою жизнь в Азии.

Кардиналы из Южной Америки

В коллегии насчитывается 17 кардиналов из Южной Америки, и большинство из них были назначены Франциском. Благодаря своей численности они могут оказать значительное влияние на выбор папы.

Среди них выделяются уругвайский кардинал Даниэль Фернандо Стурла Беруэ из Монтевидео и аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Департамента вероучения. Они оба относительно молоды (66 и 63 года).

Кардинал Стурла — скорее консерватор, его учитель — папа Бенедикт XVI. У него есть четкое представление о том, как должна выглядеть Церковь. Он всячески подчеркивает необходимость оказания помощи бедным, но, по его словам, «Церковь не может быть просто благотворительной организацией».

Кардинал Фернандес — его противоположность. Он является одним из ближайших соратников папы и радикальным сторонником идей Франциска. Став понтификом, Франциск довольно быстро повысил его в звании, что вызвало оживленные дискуссии. Кардинал Фернандес спровоцировал немало споров в консервативных кругах, поскольку иногда подвергает сомнению учение ортодоксальной церкви. Его избрание ознаменовало бы строгое следование линии Франциска.

«Фрилансеры» из Европы

Кардиналы из Европы традиционно составляли сильную группу в конклаве, хотя в последние годы утратили свое значение. Среди них можно выделить несколько имен.

Протеже Франциска и его «фаворит» — люксембургский кардинал Жан-Клод Холлерих, иезуит, глава синода по вопросам синодальности. Его избрание папой продолжит политику Франциска, но непохоже, чтобы у него было много шансов. Однако он может сыграть важную роль в ходе голосования, влияя на судьбу потенциальных кандидатов.

Кардинал, способный примирить все «партии», — это венгр Петер Эрдё, митрополит Будапештский. Разговоры о нем как о потенциальном папе не являются новостью: его имя уже упоминалось на предыдущем конклаве. Эрдё считается консерватором, но может быть принят большинством иерархов Коллегии кардиналов в качестве компромиссного кандидата. Он свободно владеет венгерским, латинским, итальянским, французским и английским языками, известен среди кардиналов, и его избрание стало бы голосом за мир и стабильность в Церкви.

Еще одно имя, которое упоминается среди потенциальных кандидатов, — шведский кардинал Андерс Арборелиус. Это человек, воспитанный в лютеранской вере и обратившийся в католичество только в 20 лет. Он скорее консерватор, твердо придерживающийся учения Церкви. Когда его спросили, готов ли он стать папой, он ехидно ответил: «Это крайне нереально, но возможно».

Немного более либеральным выбором был бы французский кардинал Жан-Марк Авелин, митрополит Марсельский. Он известен своей мягкостью и тесным контактом с верующими. Однако его слабым местом может стать сравнительно молодой для папы возраст — 66 лет.

Если кардиналы ищут нового папу, который продолжит линию Франциска, им следует обратить свой взор на португальца с Мадейры, кардинала Жозе Толентину Мендонсу, префекта Департамента культуры и коммуникаций. Его уже давно называют одним из фаворитов среди претендентов на папский престол, но, как и в случае с несколькими другими кандидатами, препятствием может оказаться возраст: кардиналу всего 60 лет.

Что известно о состоянии здоровья папы Франциска

Франциск, возглавляющий Католическую церковь с 2013 года, 14 февраля был госпитализирован в римскую больницу Джемелли, где есть специальный номер для пап, с бронхитом. Врачи сначала диагностировали сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем — начало пневмонии в обоих легких. Понтифику прописали «абсолютный покой» и комбинацию кортизона и антибиотиков, а также дополнительный кислород при необходимости.

Вечером в субботу Ватикан заявил, что Папа пережил трудный день и его «состояние продолжает оставаться критическим». «Папе становится хуже», — написала в своем воскресном выпуске Corriere della Sera, а La Repubblica назвала субботу «самым мрачным днем» в Ватикане. Утром в понедельник из Ватикана сообщили, что понтифик провел «хорошую ночь».

Его анализы крови показали раннюю стадию почечной недостаточности, пишет Associated Press. Однако, подчеркивают в Ватикане, 88-летний понтифик при этом остается в сознании, реагирует на окружающих и молится. У него диагностирована осложненная пневмония на фоне астмы.

Ранее Франциск написал заявление об отставке на случай обострения своей болезни и недееспособности. Прецедент у него есть: предыдущий понтифик, ныне покойный Бенедикт XVI, стал первым папой почти за 600 лет, который ушел в отставку, сославшись на свой преклонный возраст и ухудшение здоровья. Кардинал Паролин в интервью Corriere della Sera призвал не реагировать на слухи и сосредоточиться на молитвах за выздоровление Франциска.