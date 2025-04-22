Похороны папы римского Франциска, который умер 21 апреля в 88 лет, будут отличаться от церемоний погребения его предшественников. Об этом пишет Il Quotidiano.

«Ритуал [похорон] был слишком перегружен», — цитирует издание самого Франциска.

Папа внес изменения в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Согласно нему, структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение, отпевание и погребение. При этом тело понтифика, начиная с Франциска, не будет выставляться для почитания верующими на катафалке, исключена и церемония закрытия гроба.

Кроме того, по данным Corriere della Sera, хоронить папу римского будут в простом деревянном гробу (ранее использовался тройной гроб из кипариса, свинца, дуба или ореха), также бдение будет одно, а не два.

Еще одно изменение, связанное с Франциском, заключается в возможности оставить указания о месте захоронения.

Многие понтифики последних столетий похоронены в соборе Святого Петра — в Ватиканских гротах. Франциск решил выбрать церковь за пределами Ватикана. Он будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

По словам самого понтифика, такое решение обосновано тем, что он приходил туда молиться «в начале и в конце каждого Апостольского путешествия» (то есть визитов за рубеж). Также там находится икона Божьей Матери Salus Populi Romani, с которой он очень связан, пишет Il Quotidiano.

Папа римский Франциск не первый понтифик, которого похоронят в Санта-Мария-Маджоре. Там также покоится Климент IX (1667—1669).

Утром в понедельник 21 апреля стало известно о смерти 266-го понтифика. Накануне он провел закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Ватикан не раскрыл содержание их беседы.

Последним появлением папы римского Франциска перед публикой стало пасхальное обращение с балкона собора Святого Петра к верующим, в котором он призвал к мирному урегулированию конфликтов.

Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола сообщила, что причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, за которым последовали кома и необратимый кардиологический коллапс. Дата похорон понтифика еще не названа.