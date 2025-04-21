Главы государств по всему миру выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Последним из них с ним лично встречался вице-президент США Джей Ди Вэнс. RTVI собрал реакции ведущих политиков на кончину понтифика.

Президент России Владимир Путин (в телеграмме камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу):

Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости.

В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом.

Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский (в своем аккаунте в соцсети X):

Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическую новость о кончине Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви.

Он умел дарить надежду, облегчать страдания молитвой и способствовать единству. Он молился за мир в Украине и за украинцев. Мы скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые искали у Папы Франциска духовной поддержки. Вечная память!

Президент США Дональд Трамп (в своем аккаунте в соцсети Truth Social):

Покойся с миром, Папа Франциск! Да благословит Господь его и всех, кто его любил!

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (в своем аккаунте в соцсети X):

Я только что узнал о кончине Папы Франциска. Мое сердце соболезнует миллионам христиан по всему миру, которые любили его. Я был счастлив видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. <…> Да упокоит Господь его душу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони:

Мы встречались много раз, даже просто чтобы поделиться мнениями. Он мог утешить в очень трудные моменты, у меня много воспоминаний о Папе.

Тот факт, что он уходит в пасхальный понедельник, говорит о том, что он хотел исполнить свой долг до самого конца.

Президент Аргентины Хавьер Милей (в своем аккаунте в соцсети X):

С глубокой скорбью я узнал сегодня утром, что Папа Франциск, Хорхе Бергольо, скончался сегодня и теперь покоится с миром. Несмотря на разногласия, которые сегодня кажутся незначительными, для меня было настоящей честью узнать его доброту и мудрость.

Как президент, как аргентинец и, прежде всего, как человек веры, я прощаюсь со Святейшим Отцом и присоединяюсь ко всем нам, кто сегодня переживает эту печальную новость.

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц (в своем аккаунте в соцсети X):

С кончиной Папы Франциска католическая церковь и весь мир потеряли защитника слабых, примиряющего и добросердечного человека. Я высоко ценил его ясный взгляд на проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Я выражаю соболезнования религиозному сообществу всего мира.

Король Великобритании Карл III (в официальном обращении, опубликованном в аккаунте королевской семьи в соцсети X):

Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о смерти Папы Франциска. Однако наши тяжелые сердца немного успокоились, когда мы узнали, что Его Святейшество смог разделить пасхальное празднование с Церковью и миром, которым он служил с такой преданностью на протяжении всей своей жизни и службы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (в своем аккаунте в соцсети X):

От Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск хотел, чтобы Церковь приносила радость и надежду беднейшим. Чтобы объединяла людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда бесконечно возрождается и после него.

Мы с женой мысленно вместе со всеми католиками, со всем скорбящим миром.

Президент Израиля Ицхак Герцог (в своем аккаунте в соцсети X):

Я выражаю глубочайшие соболезнования христианскому миру и особенно христианским общинам Израиля — Святой Земли — в связи с кончиной их великого духовного отца, Его Святейшества Папы Франциска. Человек глубокой веры и безграничного сострадания, он посвятил свою жизнь поддержке бедных и призыву к миру в неспокойном мире. Он справедливо считал очень важным укрепление прочных связей с еврейским миром и развитие межконфессионального диалога как пути к большему взаимопониманию и взаимоуважению.

Я искренне надеюсь, что его молитвы о мире на Ближнем Востоке и о благополучном возвращении заложников вскоре будут услышаны. Пусть память о нем продолжает вдохновлять на добрые поступки, единство и надежду.