В Румынии в порту Констанцы для гражданских судов утром 5 июня взорвался морской беспилотник, жертв нет, сообщила пресс-служба Минобороны страны. В релизе отмечается, что дрон «относится к тому типу, который использовался в военных действиях на Украине».

К моменту взрыва место, где находился беспилотный катер, уже было оцеплено силами румынского военного ведомства, береговой охраны и разведслужбы, говорится в сообщении. Сам дрон оценивали с точки зрения безопасности.

«Данный объект не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних маневрах, организованных Министерством обороны в районе Черного моря», — подчеркнула пресс-служба.

Она добавила, что дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что правоохранительные и силовые структуры действовали оперативно и предварительно эвакуировали район. После инцидента порт находится в состоянии повышенной готовности.

Как передает телеканал Digi24, первоначальная информация указывает на то, что это был украинский беспилотный катер «с десятками килограммов взрывчатки на борту». Он находился вблизи нефтяного терминала. Взрыв не был контролируемым. Пока непонятно, как дрон оказался в румынском порту.

Румынский военный аналитик с 20-летним опытом службы в военной разведке Санду Матею, изучив фотографии с места событий, заявил каналу, что дрон похож на украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер MAGURA V5. Он развивает скорость до 78 км/ч, имеет запас хода до 800 км и способен нести 320 кг взрывчатки.

Источники телеканала рассказали, что в прибрежной зоне Констанцы были обнаружены «еще четыре судна со взрывчаткой», тип которых не уточняется.

После взрыва в порту был введен «красный» план реагирования с привлечением 80 сотрудников местного органа ЧС, пожарных и медицинских бригад, а также подразделения химической, биологической и радиоактивной защиты.

Помимо этого, в воздух был поднят вертолет румынской аварийно-спасательной службы с задачей провести разведку в прибрежной зоне, а также военный вертолет Black Hawk. Поставлена цель проверить всю территорию, поскольку существует вероятность присутствия других беспилотников.

Взрыв морского дрона в Констанце произошел через неделю после того, как беспилотный летательный аппарат врезался в жилую многоэтажку в городе Галац — одном из самых населенных в Румынии. Тогда пострадали двое жителей — женщина и 14-летний мальчик.

Румынские власти утверждают, что БПЛА был российским. Они объявили о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке генконсула, а посол в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии.

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может делать утверждения о происхождении летательного аппарата «до тех пор, пока не проведена экспертиза». Он напомнил, что в последнее время воздушное пространство стран Евросоюза нарушали украинские дроны, и допустил, что то же самое произошло в Румынии.