Американцы полагают, что Россия — опасная страна, в которой к ним плохо относятся. Об этом журналистка Кэндис Оуэнс рассказала в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о своих впечатлениях о России, Оуэнс заявила, что для нее самым неожиданным оказались чистота и безопасность.

«Сейчас, в нынешнем политическом контексте, американцы уверены, что здесь опасно. Еще они думают, что их не примут, что к американцам здесь будут холодны. Не могу передать, насколько все иначе», — сказала Оуэнс.

Она также считает, что США сегодня находятся в состоянии упадка.

«Американцы понимают это. Наши города не выглядят так, как Москва. Почему? Почему у нас не может быть чистых городов? Почему у нас такая проблема с наркотиками и так много бездомных в городах, которые олицетворяют Америку? Вы не увидите в Вашингтоне той чистоты и порядка, которые видите в Москве», — посетовала журналистка.

Кроме того, Оуэнс призналась, что не боится критики из-за поездки в Россию.

«Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — отметила она.