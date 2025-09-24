В Кремле ответили на слова президента США Дональда Трампа, который назвал военную операцию на Украине «бесцельным сражением» и сравнил Россию с «бумажным тигром». Россия ассоциируется с медведем, а «бумажных медведей» не бывает, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — рассудил Песков.

Он признал, что Россия «испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в экономике», но подчеркнул, что это связано с множеством антироссийских экономических санкций, а также с непредсказуемостью экономической ситуации во всем мире. Однако, по его словам, страна даже в таких условиях сохраняет свою макроэкономическую стабильность.

«Слушайте, идет война. <…> То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего», — сказал Песков.

Песков отметил, что в риторике Трампа в данный момент доминирует точка зрения, которую ему донес президент Украины Владимир Зеленский. Но у Москвы есть все возможности, чтобы изложить американскому лидеру свою позицию, продолжил он.

«Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для поисков урегулирования на Украине. Сейчас в его арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского. У нас будет возможность довести нашу оценку последних событий до американской стороны. <…> Президент [России Владимир] Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность вместе искать развязки», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется, но «в любой момент он может быть организован».

Песков также напомнил, что российский лидер обозначил свою готовность встретиться с Зеленским при определенных условиях.

«Путин четко обозначил свои позиции. Путин сказал, что он готов на встречу. Путин, правда, уточнил, что нужна подготовка на экспертном уровне, встречаться без подготовки — это пиар-акция, обреченная скорее на провал. <…> Здесь же все-таки не сельская дискотека, а проблема с огромным количеством составляющих, которые нужно обсуждать не на двустороннем уровне, а с участием тех же Соединенных Штатов — гарантии безопасности, будущее архитектуры безопасности и так далее и тому подобное», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что потом к этому обсуждению нужно будет также подключить европейцев.

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром» (выражение для обозначения чего-то угрожающего с виду, но не способного воплотить угрозу) в записи в соцсети Truth Social. Глава Белого дома высказал мнение, что «Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние».

«Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю. Это не возвышает Россию. На самом деле, это очень сильно выставляет ее “бумажным тигром”», — написал Трамп.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал эти слова Трампа как «крайне опасное заблуждение».