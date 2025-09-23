Президент Украины Владимир Зеленский на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН планирует уговорить США ужесточить санкции против России. Дональд Трамп после возвращения в Белый дом не вводил новые антироссийские рестрикции, а вот у Евросоюза на подходе уже 19-й пакет. У президентов Украины и США на 23 сентября запланированы переговоры, на которых Зеленский постарается склонить Трампа на свою сторону. Подробнее о том, что президент Украины хочет от США, а также о том, какова вероятность успеха, — в материале RTVI.

С трибуны и за кулисами

Во вторник на Генассамблее ООН начались общие прения, на которых главы государств и правительств со всего света по очереди выступают с главной мировой трибуны. Первым по традиции стала Бразилия, а вот второй на очереди — американский президент Дональд Трамп, который в 2025 году вернулся в Белый дом.

Затрагивая тему Украины в своей речи, президент США посетовал на то, что военный конфликт все еще продолжается, хотя «все думали, что Россия выиграет за три дня». Также Трамп раскритиковал Европу за то, что она продолжает покупать у Москвы нефть, при этом вводя новые санкции и призывая к тому же Вашингтон.

«Им было очень неловко, когда я об этом узнал. Они должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России, иначе мы все потеряем много времени», — заявил американский президент.

Также во вторник может выступить и украинский лидер Владимир Зеленский, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники. Ранее предполагалось, что речь Зеленского состоится 24 сентября.

Но больше внимания может привлечь не то, что лидеры США и Украины будут говорить с трибуны Генассамблеи, а то, что развернется в кулуарах ГА ООН. И Вашингтон, и Киев подтвердили, что 23 сентября состоится встреча двух президентов.

«Владимир Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу ***** [военного конфликта], в котором он будет больше полагаться на себя», — отмечает агентство Reuters.

Президент Украины уже призвал мировое сообщество вновь усилить санкции на Москву. В частности, он обратился к Европе, Соединенным Штатам, а также странам «Большой семерки» и G20, ко всем, «у кого есть реальное влияние на Россию».

«Нужно реально сильное давление на Россию, новые общие шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова. Жесткие санкции, сильное политическое давление, ответственность России за ***** [военный конфликт] — все это нужно», — написал Зеленский в своем тг-канале.

Чего хочет Зеленский от Трампа

Reuters пишет, что президент Украины, вероятно, попросит Трампа ввести новые санкции в отношении России. Трамп еще до того, как выиграл президентские выборы 2024 года, заявлял, что может положить конец украинскому конфликту. И действительно, вступив в должность, он постарался запустить мирный процесс.

За восемь месяцев Трамп несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным, а в Москву то и дело прилетает его спецпосланник Стив Уиткофф. Также 15 августа лидеры России и США встретились лично на Аляске. Хотя до мирного урегулирования еще далеко, тем не менее, делегации России и Украины возобновили встречи в Стамбуле.

Трамп неоднократно говорил, что «разочарован» Путиным и грозился ввести санкции против Москвы, но как отмечает The Washington Post, так и не ввел новых рестрикций в отношении России после возвращения в Белый дом.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Reuters предположил, что Трамп вообще не станет вводить антироссийские рестрикции, добавив, что Киеву стоит сосредоточиться на укреплении своих вооруженных сил. Другой источник агентства отметил, что Украина не только столкнется «с неудачами в плане санкций и сокращением помощи со стороны США», но и может лишиться поддержки других союзников в Европе.

Евросоюз уже согласовал 19-й пакет санкций, причем сделал это в координации с США. однако Вашингтон все равно не спешит с рестрикциями. Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала NBC News признал, что «в какой-то момент» Соединенные Штаты могут ввести новые санкции, но этот шаг сократит возможности Вашингтона выступать в качестве посредника.

«Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но в Европе есть страны, которые делают недостаточно, поэтому я думаю, что им нужно сделать больше», — подчеркнул он.

Также Рубио призвал Киев согласиться на договоренности по урегулированию конфликта и допустил, что Штаты могут в какой-то момент прекратить содействовать миру на Украине. Впереди госсекретаря еще ждет встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Крымская платформа», Келлог и Токаев

Помимо этого, Зеленский хочет созвать саммит «Крымской платформы». Как отмечает Reuters, это мероприятие «судя по всему, призвано помешать обсуждению любого мирного соглашения, предусматривающего признание Крыма российским».

В МИД России уже раскритиковали эту инициативу, призвав сотрудников ООН и членов делегации воздержаться от участия в саммите.

«В ходе недели высокого уровня планируется созвать некий саммит «Крымской платформы». По нашему твердому убеждению, данный формат не имеет ничего общего с усилиями по поиску устойчивого и долгосрочного мира на Украине», — заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов.

Зеленский анонсировал «Крымскую платформу на полях ООН, когда вместе с первой леди Украины прилетел в Нью-Йорк. «Саммит «Крымской платформы» в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, чтобы подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этим ***** [военным конфликтом]», — написал он в телеграме.

Еще до выступления с трибуны ГА ООН Зеленский успел провести несколько встреч. В частности, он поговорил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Президент Украины рассказал, что они коснулись таких тем, как соглашение по дронам и закупки американского оружия. Помимо этого, Зеленский уже успел встретиться с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Но больше всего внимания привлекли переговоры Зеленского и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Это их первая личная встреча с 2019 года. Они обсудили урегулирование конфликта, а также коснулись торгово-экономического сотрудничества и заинтересованности компаний Казахстана в участии в восстановлении Украины.

Пресс-служба Токаева отметила, что они обсуждали и гуманитарное сотрудничество. При этом президент Казахстана подчеркнул, что в столь сложной ситуации «необходимо продолжить работу по соглашению с целью поиска путей урегулирования конфликта».