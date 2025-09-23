Серия встреч между высшим политическим руководством Казахстана и Украины состоялась на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта с Россией, а также направления экономического сотрудничества.

Сначала, как сообщает казахстанский МИД, глава дипломатического ведомства Мурат Нуртлеу провел встречу с со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Мурат Нуртлеу подтвердил заинтересованность Казахстана в скорейшем урегулировании ситуации в Украине и достижении устойчивого мира в стране. В частности, было подчеркнуто, что Астана выступала и продолжает выступать за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами международного права», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Позднее состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Украины Владимира Зеленского. В официальном сообщении пресс-службы казахского президента, говорится, что «главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества».

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Украинский президент рассказал подробнее о содержании встречи с Токаевым. В частности, он написал:

«Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности. Подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире для того, чтобы закончить эту войну и остановить убийства. Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины. Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Хотя казахстанская сторона в своем отчете о встрече двух президентов была предельно лаконична, ее позиция по проблеме российско-украинского урегулирования была изложена в состоявшемся в августе телефонном разговоре между Токаевым и Зеленским. Как сообщала пресс-служба президента Казахстана, по мнению Токаева, «в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности».

Президент Казахстана подчеркнул, что «полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии». «Но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины», — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Ранее в эксклюзивном интервью для RTVI замглавы комитета по международным делам обороне и безопасности нижней палаты казахского парламента Айдос Сарым заявил, что Астана рассматривает возможность стать площадкой или, как минимум, одной из площадок для урегулирования российско-украинского конфликта.

По его мнению, «Казахстан является честным посредником, честным брокером». Сарым отметил, что «Казахстан комфортная страна и для президента России Владимира Путина, и для Трампа, мы полностью можем обеспечить им безопасность и прочие вещи». Он также подчеркнул, что «мы в одинаковой степени хорошо понимаем и Россию, и Украину».

«Нам во многих случаях, скажем так, не нужны переводчики с одного культурного языка на другой. Мне кажется, что казахи лучше других смогут понять, ментальные и политические картины мира как россиян, так и украинцев», — заявил RTVI казахстанский депутат.