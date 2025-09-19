Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью запретить импорт СПГ из России в страны Европейского союза в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, говорится на официальном сайте Еврокомиссии. Между тем в проекте не упоминаются ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет ограничений будет нацелен на энергетическую и финансовую отрасли России. Среди прочего, в планы Еврокомиссии входят:

запрет на поставки российского сжиженного природного газа на европейские рынки;

запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»;

введение санкций против 118 судов, которые ЕК причисляет к так называемому теневому флоту России;

введение санкций в отношении «нефтеперерабатывающих заводов, нефтетрейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах», в том числе в Китае;

запрет на транзакции для некоторых банков в России и третьих странах;

введение санкций против иностранных банков, подключенных к российской платежной системе «Мир»;

введение санкций в отношении криптовалютных платформ;

ограничение транзакций с организациями в особых экономических зонах;

введение санкций против 45 компаний из России и третьих стран, которые, по мнению ЕК, оказывают «прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

Глава евродипломатии Кая Каллас добавила, что Брюссель также намерен ввести запрет на российские поставки химикатов, металлов, солей, руд и ужесточить экспортный контроль в отношении предприятий из России, Китая и Индии.

Вместе с тем в проекте Еврокомиссии не упоминаются ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз. Ранее итальянское агентство ANSA допускало, что подобная мера может быть включена в 19-й пакет санкций.

Брюссель обсудит свои новые санкции и со странами-участницами «Большой семерки», отметила фон дер Ляйен. Чтобы предложенные ею ограничения вступили в силу, необходимо одобрение всех 27-и государств-членов ЕС.

Евросоюз обязался полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. Как рассказала The Guardian пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен, восемь стран ЕС по-прежнему импортируют российский газ по трубопроводам или в виде СПГ — это Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция. Впрочем, у объединения отсутствует информация о том, где газ используется в конечном итоге, подчеркнула Итконен.