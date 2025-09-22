В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. На юбилейной 80-й сессии соберутся около 150 глав государств и правительств, Россию уже по традиции будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что центральной темой станет ближневосточный кризис, а несколько стран признают Палестину, а также военный конфликт на Украине, который длится уже больше трех лет. Подробнее — в материале RTVI.

Приехали на юбилей

Официально ежегодная неделя высокого уровня в ООН начнется в понедельник, 22 сентября. Ее девизом стала фраза: «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед». Однако наибольшее внимание приковано к тому, что будет дальше.

Общие прения, на которых по очереди будут выступать главы государств и правительств всех 193 стран-членов ООН, стартуют во вторник, 23 сентября, и продлятся вплоть до 29 сентября с перерывом в воскресенье. Ожидается, что в Нью-Йорке соберутся около 150 глав государств и правительств. К примеру, уже подтверждено участие президента Франции Эммануэля Макрона, украинского лидера Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Евросоюз на ГА ООН будет представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта. Со своей дебютной речью на главной мировой площадке выступит новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Помимо этого, ожидается, что на неделе высокого уровня будет присутствовать президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По традиции, первой на общих прениях 23 сентября выступит Бразилия, а именно глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Вторым станет вернувшийся в прошлом году в Белый дом президент США Дональд Трамп.

«Далее список формируется по иерархии, как правило, в порядке живой очереди. Первыми выступают главы государств, затем заместители глав государств и наследные принцы, главы правительств, министры и главы делегаций более низкого ранга», — отмечает Reuters.

Российскую делегацию уже традиционно возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 27 сентября, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Израиль против Палестины

Одной из центральных тем 80-й сессии станет война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также признание Палестины. Еще летом несколько государств заявили, что планируют ее признать. Среди них были Франция, Бельгия, Португалия, Мальта, Люксембург и Андорра. А вот Великобритания, Канада, Австралия и Португалия не стали дожидаться общих прений и сделали это накануне, 21 сентября.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, Эммануэль Макрон на ГА ООН хочет объединить несколько стран вокруг идеи признания палестинского государства, чтобы продемонстрировать глобальный противовес Израилю и США.

Биньямин Нетаньяху заверил, что от Израиля последует реакция после того, как премьер-министр вернется из Нью-Йорка.

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI напомнил, что Москва признала Палестину еще во времена Советского Союза.

«Сейчас другие страны лишь догоняют нас в этом плане и таким образом подтверждают свою приверженность решениям ООН и Совета Безопасности по двугосударственному решению палестинской проблемы, которые сейчас подвергаются большим испытаниям со стороны Израиля и США», — добавил российский дипломат.

В Вашингтоне уже назвали шаг нескольких стран относительно Палестины «постановочным», отмечает The Times of Israel.

«Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на показных жестах. Наши приоритеты ясны: освобождение заложников, безопасность Израиля, мир и процветание во всем регионе, которые возможны только без ХАМАС», — заявил представитель госдепартамента США.

Тем не менее, уже 22 сентября в штаб-квартире ООН пройдет конференция высокого уровня, которая будет посвящена «мирному урегулированию вопроса о Палестине и реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств». Председателями на этой конференции станут Франция и Саудовская Аравия.

Украина и переговоры за кулисами

Несмотря на то, что ближневосточный вопрос, скорее всего, станет центральной темой на неделе высокого уровня, вопрос мира на Украине также останется на повестке дня, считает Дмитрий Полянский.

«Украина сейчас интересует гораздо меньшее количество стран. Однако я уверен, что западные государства и сам Зеленский постараются сделать максимум, чтобы напомнить об этой проблеме, которая уже всем надоела», — отметил и.о. постпреда России при ООН в беседе с RTVI.

Участие Владимира Зеленского в Генассамблее уже подтвердили в МИД страны. также украинский лидер рассказал, что планирует провести встречу с Дональдом Трампом в кулуарах ГА ООН.

«Это будет неделя Генеральной Ассамблеи ООН — с различными мероприятиями и встречами. В расписании уже около двух десятков встреч с лидерами разных стран, со всех уголков мира. <…> На этой неделе мы также планируем встречу с президентом США», — сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Вместе с Трампом в Нью-Йорк на неделю высокого уровня прилетит и госсекретарь Марко Рубио.

«Рубио встретится с ключевыми коллегами, чтобы обсудить общие интересы в области безопасности, вопросы урегулирования конфликтов и взаимного сотрудничества», — говорится на сайте госдепартамента.

Одной из таких встреч станут переговоры с Сергеем Лавровым. Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, представители Москвы и Вашингтона обсудят двусторонние и многосторонние проблемы. Однако точных деталей пока нет.

Глава МИД России планирует принять участие в нескольких мероприятиях высокого уровня, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС и Группы друзей в защиту Устава ООН. Помимо этого, 25 сентября Лавров будет участвовать в саммите министров иностранных дел G20, который пройдет на полях ГА ООН. Кроме того, у главы российской дипломатии запланированы двусторонние встречи, в частности с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.