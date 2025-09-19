Могут ли постоянные члены Совета Безопасности ООН лишиться права вето, почему на юбилейной сессии Генассамблеи ожидается «парад признаний» Палестины, будет ли украинский конфликт в центре внимания — об этом в блиц-интервью RTVI в преддверии недели высокого уровня рассказал и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал реформировать Совет Безопасности, так как он отражает реалии 1945 года. На каком этапе сейчас находится обсуждение реформирования Совбеза? Есть ли какие-то подвижки?

— Генеральный секретарь неоднократно призывал к реформе Совета Безопасности ООН. В целом в этом нет ничего нового. Но это не его прерогатива, а прерогатива стран-членов международной организации.

Сам вопрос реформы СБ ООН обсуждается очень давно, уже более 20 лет. Есть определенные подвижки, например, понимание, что в реформированном Совбезе должна быть гораздо лучше представлена Африка и в целом страны Глобального Юга. При этом камней преткновения довольно много — это и конкретные страны, и категория членства, то есть постоянная или непостоянная.

Право вето всерьез никто не оспаривает. Есть, конечно, государства, которые критикуют его наличие, которым это не нравится. Однако все прекрасно понимают, что это краеугольный камень системы международного права и международных отношений, сформировавшихся после Второй мировой войны. Право вето останется незыблемым, нравится это кому-то или нет.

— Несколько стран заявили, что на 80-й сессии ГА ООН планируют признать государство Палестина. Среди них есть в том числе Франция, Великобритания и Австралия. Почему эти страны приняли такое решение именно сейчас?

— Москва признала государство Палестина уже давно, еще во времена Советского Союза. Сейчас другие страны лишь догоняют нас в этом плане и таким образом подтверждают свою приверженность решениям ООН и Совета Безопасности по двугосударственному решению палестинской проблемы, которые сейчас подвергаются большим испытаниям со стороны Израиля и США.

Наверное, именно это и побудило государства, которые довольно долго пытались удерживать равноудаленную политику, все-таки объявить о своем решении. Это происходит в условиях действий, предпринимаемых Израилем в секторе Газа, которые осуждаются подавляющим большинством членов международного сообщества, но покрываются США, которые блокируют какие-либо действия Совета Безопасности.

— Какие темы и вопросы будут чаше всего подниматься во время недели высокого уровня?

— На неделе высокого уровня на первом плане будет ближневосточная проблематика, это абсолютно очевидно. Украина сейчас интересует гораздо меньшее количество стран. Однако я уверен, что западные государства и сам [президент Украины Владимир] Зеленский постараются сделать максимум, чтобы напомнить об этой проблеме, которая уже всем надоела. Всем понятно, что решение этой проблемы просматривается, но в мирном решении не заинтересованы киевский режим и его западные спонсоры.

А так, конечно, на неделе высокого уровня всегда обсуждается очень много разных вопросов. Выступают представители государств, каждый из них представляет свои приоритеты. Это довольно торжественное собрание.

— О чем будет говорить глава МИД России Сергей Лавров на общих прениях?

— О чем будет говорить Сергей Викторович Лавров, я, разумеется, могу предположить, но точное содержание его речи мне неизвестно. Выступление готовится в Москве. Мы дали свои предложения на этот счет, и центр будет решать, как лучше выстроить это выступление.

— На чем сейчас стоит сосредоточиться мировому сообществу? Какие вопросы необходимо решить в первую очередь?

— Мировому сообществу сейчас важно разобраться с вопиющими двойными стандартами, которые используют западные государства, пытаясь по-прежнему навязать порядок, основанный на правилах, где правила формулируют они, в противовес международному праву, основанному на Уставе ООН.

Мне кажется, что вот это сейчас основная проблема, проблема возвращения к истокам, к суверенному равенству государств. К тому, чтобы никто не мог доминировать на международной арене, чтобы сформировался устойчивый многополярный мир. В этом заинтересованы, как мне кажется, все.

— Будут ли страны уделать особое внимание юбилейной сессии ГА ООН?

— На неделе высокого уровня многие будут говорить о 80-летии организации. Однако мне кажется, что все-таки в основном это будет происходить в октябре. В октябре Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, у нас в планах проведение торжественного заседания Совета Безопасности, посвященного этому событию.

Думаю, что юбилейное настроение будет у всех именно в октябре, поскольку 24 октября — это день ООН. Это важная дата, которую все мы будем отмечать.