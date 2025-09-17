Реформа Совета безопасности ООН имеет смысл, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам главы организации, реформа Совбеза — это то, что имеет полный смысл.

«Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — сказал Гутерриш.

Генсекретарь ООН отметил, что в вопросе реформы наблюдается прогресс. Он сообщил о серьезной работе комитета, а также о признании несколькими государствами того, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

При этом, по словам генсека, окончательное решение по реформе и праву вето могут принять только страны — члены.

В конце августа президент России Владимир Путин в интервью Xinhua заявил, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров также обратил внимание на несправедливое распределение мест в Совете в пользу западных стран. По словам министра, этот перекос уже всем очевиден.

В сентябре 2023 года генсек ООН говорил о необходимости реформировать мировые институты, в том числе Совбез организации, иначе «миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах. Тогда Гутерриш сравнил Совбез и Бреттон-Вудскую систему с реалиями 1945 года.

Совет Безопасности ООН представляет собой постоянно действующую структуру ООН. Он уполномочен «расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Совет «определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». Состав Совбеза определили в 1945 году, после Второй мировой войны. Постоянное членство получили пять стран — победителей: Россия, Великобритания Китай, США, Франция. У этих государств есть право вето.