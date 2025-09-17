Вопрос реформирования Совета Безопасности ООН стоит на повестке давно, но подвижек пока нет. При этом без права вето ни России, ни США, ни Китаю эта международная организация не будет нужна. Об этом заявил RTVI бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя варианты реформирования Совбеза, где скоро стартует неделя высокого уровня Генассамблеи. В ее преддверии генсек ООН Антониу Гутерриш призвал убрать из Совбеза «реалии 1945 года».

«Возникает много вопросов. Первый из них — за счет кого расширить состав Совета Безопасности? Я считаю, что Совбез ООН во всех вариациях не должен превышать 21 члена в своем составе. Иначе он будет неуправляемым, сложно будет принимать решения. Чем больше состав любого органа ООН, тем сложнее принимать решения», — поделился дипломат с RTVI.

Представления о членстве в Совбезе позиции стран тоже разнятся. К примеру, государства, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) или БРИКС, считают, что надо расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет Индии, Бразилии и Южной Африки.

«Запад же хочет Германию и Японию. Но этот вариант не пройдет, потому что, если посмотреть на сегодняшний состав Совбеза ООН, можно увидеть, что почти половина членов Совета (постоянные или непостоянные) — это западные страны», — напомнил Орджоникидзе в разговоре с RTVI.

Другой вопрос, который поднимается, когда речь заходит о реформировании Совбеза, — право вето. Франция и Великобритания предлагают не использовать его, если на повестке нарушения прав человека в той или иной стране.

«Думаю, что у этого предложения шансов на успех нет. Потому что под предлогом защиты прав человека нарушались суверенитеты, территориальная целостность, права народов на самоопределение очень многих стран. Можно взять в пример тот же Ирак, ту же Ливию. Нарушения прав человека — это хороший предлог, чтобы вмешиваться во внутренние дела. Права человека можно подстегнуть под любую ситуацию», — предположил эксперт.

Орджоникидзе напомнил, что переговоры по реформированию Совбеза ООН идут давно, но подвижек пока нет. Вместе с тем это, вероятно, самое сложное, с чем могла столкнуться ООН, причем не сточки зрения нарушения мира и безопасности, а с точки зрения реформ.

«Ну хорошо, к примеру, договорились о расширении за счет каких-то стран. Но какой им дать статус? Тоже дать право вето? Или чтоб они были постоянными членами, но без права вето? Чем больше количество стран с правом вето, тем сложнее будет принимать решения. <…> При этом без права вето ни нам, ни американцам, ни китайцам ООН не нужна», — заключил бывший замгенсека международной организации.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что необходимо реформировать Совет Безопасности, отметив, что в нынешнем виде он соответствует реалиям 1945 года, а не текущим.

«Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — сказал Гутеррриш.

Гутерриш также добавил, что «с симпатией» относится к предложению Франции и Великобритании касательно ограничения права вето, если речь идет о массовых нарушениях прав человека. Генсек ООН добавил, что несколько стран в том числе из пятерки постоянных членов СБ признают необходимость дать Африке право на постоянное членство.

В конце августа президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности.