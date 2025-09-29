В Кремле «внимательно анализируют» заявления из США о том, что президент Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, и что с этим связана просьба украинского президента Владимира Зеленского предоставить ВСУ американские ракеты «Томагавк». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагание этим ракетам — американская сторона или сами украинцы?» — перечислил Песков (цитата по аудиозаписи в телеграм-канале радио «Маяк»).

Поэтому необходимо провести «очень глубокий анализ», продолжил он.

«Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что за ситуацией «внимательно следят» российские военные специалисты.

На вопрос о том, как ответит Москва в случае поставки «томагавков» Украине, Песков призвал сначала дождаться оценки потенциальных угроз и установления сторон, которые будут вовлечены в процесс применения такого оружия, а затем определяться с ответной позицией.

При этом он выразил уверенность, что никакое дальнобойное оружие не поможет ВСУ изменить картину на поле боя в свою пользу.

«Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия. И будь то «томагавки» или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — заключил Песков.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что украинцы «имеют возможность бросить вызов России гораздо более агрессивно», если у них будут системы вооружений, позволяющие сделать это.

«Они никогда не просили об американском военном присутствии на их земле. Они хотят только вооружений и возможности применять их», — сказал он.

На уточняющий вопрос ведущей программы, есть ли у Киева разрешение президента Трампа на использование дальнобойного оружия, Келлог ответил утвердительно.

«Я думаю, что, исходя из того, что он [Трамп] говорит, а также из того, что говорят вице-президент [Джей Ди] Вэнс и госсекретарь [Марко] Рубио, ответ — да. Используйте возможность бить вглубь, нет неприкосновенных территорий», — заявил спецпредставитель главы Белого дома.

Именно поэтому Зеленский на прошлой неделе просил президента Трампа о поставках «томагавков», выразил убеждение Келлог. По его словам, решение о поставках пока не принято, оно остается за главой государства.