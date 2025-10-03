Администрация президента США изучает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», однако этот план может оказаться невыполнимым, сообщает Reuters. По данным источников агентства, имеющиеся запасы этих ракет предназначены для ВМС США и других нужд.

Дефицита ракет «Томагавк» нет, но Украина их не получит, считает собеседник Reuters. Вместо них Киеву могут предложить альтернативные варианты ракет меньшей дальности. Также рассматривается схема, при которой европейские союзники закупят и передадут Украине другое дальнобойное вооружение, однако «Томагавки» в этой схеме маловероятны, считает источник агентства.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Киева на получение «Томагавков», способных наносить удары на дистанции до 2500 км. Также накануне стало известно, что США предоставят Украине разведданные по объектам энергетической инфраструктуры России.

Этому предшествовало ужесточение риторики Дональда Трампа, который заявил, что Украина может вернуть себе территории и перейти в наступление. Россию Трамп при этом назвал «бумажным тигром», не несущим реальной угрозы. Несколько раз за последнее время американский лидер подчеркнул, что разочарован президентом России Владимиром Путиным.

А 29 сентября спецпредставитель главы государства Кит Келлог заявил, что Трамп одобрил нанесение Украиной дальнобойных ударов вглубь России. Келлог добавил, что президент Украины Владимир Зеленский просил передать ему необходимые для таких атак «томагавки». При этом решение еще не принято, отметил спецпредставитель Трампа.

В Кремле уже отреагировали на возможную поставку «томагавков» на Украину, заявив, что такой шаг спровоцирует новый виток опасной эскалации.