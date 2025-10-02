Руководство США готово предоставить Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву мощного оружия дальнего радиуса действия, которое позволит поражать цели в глубине российской территории, в частности ракеты «Томагавк», Barracuda и другие с дальностью 800 км.

Решение уже оформлено на высшем уровне. WSJ утверждает, что президент Трамп подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону оказывать Киеву поддержку в планировании и нанесении ударов. При этом США активно призывают союзников по НАТО присоединиться к этой инициативе усиления помощи Украине.

Расширение сотрудничества в области разведки стало очередным сигналом об усилении американской поддержки Украины на фоне зашедших в тупик попыток администрации Трампа продвинуть мирные переговоры между странами, пишет газета.

Ранее, 29 сентября, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. Тогда он утверждал, что решение по поводу передачи Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» еще не принято.