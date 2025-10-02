Поставки Украине американских крылатых ракет «Томагавк» не окажут влияния на ход боевых действий, но возможные удары с их применением нанесут ущерб российско-американским отношениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай».

Глава государства напомнил о предыдущих поставках вооружений: «Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились».

По его словам, аналогичная ситуация произойдет и с этим видом оружия.

«Могут “Томагавки” нанести ущерб? Ну, будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

Вместе с тем он признал, что «Томагавк», хоть и не является современным оружием, остается мощной угрозой. Однако он подчеркнул, что использование этих ракет Украиной без прямого участия американских военных специалистов будет невозможно, что указывает на практические ограничения применения данного оружия.

«Нанесет ли это ущерб нашим [России и США] отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет, ну, а как же? Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — отметил президент.

Накануне стало известно, что США санкционировали помощь Украине в нанесении ракетных ударов по российской территории и призвали страны НАТО присоединиться к предоставлению разведданных для атак на энергообъекты.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец не исключил, что Украина может попытаться нанести удар по энергосистеме Москвы с помощью американских ракет «Томагавк», однако назвал эти угрозы бравадой, напомнив о неисполненных обещаниях украинского командования.

При этом он выделил и серьезную составляющую.

«С появлением дальнобойных ракет украинская армия при поддержке американцев сможет поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Предуралье», — сказал он.

В то же время эксперт выразил уверенность в возможностях российской ПВО, сославшись на опыт Сирии, где «их снимали как сонных мух в осеннюю пору с потолка», но признал, что абсолютной защиты не существует. При этом Баранец подчеркнул, что у России есть С-300, С-400, «Панцирь» и другие системы, которые умеют успешно бороться с этими ракетами.