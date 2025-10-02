Украинские вооруженные силы могут предпринять попытку организации масштабных отключений электроэнергии в Москве с использованием американских крылатых ракет «Томагавк». Об этом в беседе Инфо24 заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова, который предупредил о возможности «симметричного ответа» в случае ударов по энергетической инфраструктуре Киева.

«Это бравада. Начальник Генштаба ВСУ когда-то обещал скрежет украинских танков на Красной площади, он когда-то обещал выпить кофе в центре Севастополя. Мы к этому бреду уже давно привыкли», — сказал Баранец.

При этом эксперт выделил серьезную составляющую этой угрозы, отметив, что с появлением дальнобойных ракет «Томагавк» и «Барракуда» украинская армия при поддержке американцев сможет поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Предуралье.

«В этом вся священная правда. Мы должны прямо себе говорить, что это серьезная угроза, и думать о том, как мы будем ей противодействовать», — добавил он.

Баранец привел в пример опыт Сирии, где российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность против крылатых ракет «Томагавк»: «Там мы их снимали как сонных мух в осеннюю пору с потолка».

В частности, он напомнил об инциденте, когда из 56 запущенных американских ракет до целей долетели только 23.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что абсолютной защиты не существует, отметив, что «в мире нет средств, способных на 100% вырубать все ракеты “Томагавк”».

При этом он выразил уверенность в возможностях российской противовоздушной обороны.

«У нас есть С-300, С-400, «Панцирь» и другие системы, которые умеют успешно бороться с этими ракетами», — заключил Баранец.

Накануне стало известно, что администрация США санкционировала оказание помощи Украине в нанесении ракетных ударов по российской территории.

Согласно данным The Wall Street Journal, американские разведывательные службы и Пентагон будут предоставлять Киеву данные для атак на объекты энергоинфраструктуры. Вашингтон также призвал страны НАТО присоединиться к этой инициативе.