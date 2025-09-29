Решение Дональда Трампа позволить Украине бить по России дальнобойным оружием прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В разговоре с корреспондентом RTVI он заверил, что даже если у ВСУ появятся крылатые ракеты, это не изменит ситуацию на фронте.

«Что касается «томагавков», будем посмотреть. Есть разная информация — то дают, то не дают». — отметил Картаполов.

Как и его коллега Виктор Соболев, он напомнил, что мало передать ракеты — нужны специалисты, которых у Украины нет.

«Потребуются специалисты — офицеры, солдаты; техника, технический персонал. Но все они с этого момента станут целью. И никто их не защитит — ни Трамп, ни Келлог, ни кто бы то ни был еще. Поэтому пусть сами думают и выбирают», — предупредил глава оборонного комитета.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что если США действительно оснастят Украину «томагавками» и предоставят своих специалистов, это будет означать новый этап противостояния. В такой ситуации Россия может применить систему «Орешник» для удара по американской территории, отметил депутат.