Тема возможных поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк») вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Оружие это особенное. Оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия серьезная (Tomahawk меют дальность до 2,5 тыс. км. — Прим. RTVI)», — сказал представитель Кремля, добавив, что эти ракеты не смогут изменить «положение дел на фронтах».

Зарубин также спросил Пескова о вероятности запуска Tomahawk в ядерном исполнении в случае появления американских ракет у Киева.

«Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад об имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу так называемую. Вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. Мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что сейчас «очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk могут разрушить отношения России и США. По его словам, это будет означать «абсолютно новый, качественно новый этап эскалации». Ответом России на возможные удары Tomahawk по ее территории станет совершенствование системы ПВО, отметил Путин. Он выразил уверенность в том, что появление этих ракет у Киева не повлияет на ход боевых действий, а российские военные в случае атак будут сбивать их.

Получит ли Украина Tomahawk

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить Киеву новую систему вооружения, которая, по его утверждению, «заставит» Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По данным The Telegraph, это Tomahawk.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках этих ракет Киеву. По данным Axios, глава Белого дома обсудил этот вопрос с Зеленским во время телефонного разговора 11 октября.

Reuters писало, что передача Tomahawk Киеву маловероятна. В материале агентства говорится, что вместо них Украине могут предложить альтернативные варианты ракет меньшей дальности. Также рассматривается вариант, при которой европейские союзники закупят и передадут Киеву другое вооружение с меньшей дальностью действия.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН сказал Зеленскому, что он открыт к снятию запрета на удары американским оружием по территории России. О получении Киевом соответствующего разрешения позже заявил спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог.