По каким объектам может начать бить Украина, если получит американские ракеты «Томагавк», а США не наложат ограничения на их использование, могут ли страны НАТО в ближайшее время создать «стену дронов», почему Москва и Вашингтон не заключают новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и что из себя будет представлять «Золотой купол» Трампа — об этом в интервью RTVI рассказал кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

«Политическое давление на Россию»

— Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. В чем их особенность, насколько это мощное оружие?

— Президент Трамп в очередной раз замыслил опасную авантюру — передать Киеву транзитом через европейских союзников дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, вероятно, чтобы оказать политическое давление на Россию. Если и когда это решение все же будет принято, первые поставки будут весьма ограниченными, но они могут вырасти в зависимости от «перепада настроений» в Белом доме.

В техническом плане крылатая ракета Tomahawk — это низколетящая (30-50 метров) система, за счет чего малозаметна для радаров противника. Ракета больше не оснащается ядерным оружием, ее предельная дальность достигает 2500 км, она движется с дозвуковой скоростью и обладает высокой точностью поражения (с вероятным отклонением от цели примерно на 5 метров).

Эти ракеты могут выполнять как широкий спектр боевых задач, так и — при оснащении специальной аппаратурой разведывательные цели — осуществлять фото- и видеосъемку местности.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с помощью «Томагавков» надеется устроить блэкаут в столице России. Какие цели собираются поразить ВСУ?

— Вероятно, речь идет о намерении поразить энергетические системы Москвы и Подмосковья, чтобы «обесточить» российскую столицу. Если Вашингтон примет решение о передаче этих систем и не ограничит их использование, Зеленский начнет их применять как захочет, без страха стремительной и внезапной эскалации в отношениях с Россией.

Неслучайно ранее американский лидер заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

«Решение о поставках ракет приведет к подрыву усилий по миру на Украине»

— Чтобы запускать «Томагавки» с земли, нужны наземные установки, эксперты говорят о ракетных комплексах «Тайфун». Сколько таких комплексов есть у США и сколькими они будут готовы поделиться с Украиной без ущерба для своей безопасности?

— У самих американцев пусковые установки «Тайфун» в крайнем дефиците, но если будет принято решение, то практическая передача этих систем Киеву займет месяцы, может, полгода или даже год.

За это время США и их союзники могут найти более доступную альтернативу «Тайфуну» в виде мобильных систем c одиночным пусковым контейнером. Однако, маловероятно, что администрация Трампа действительно пойдет на такие высокие риски в отношениях с Россией и в принципе передаст крылатые ракеты Tomahawk Украине.

— Действительно, Трамп подчеркнул, что ему потребуются гарантии относительно использования этих ракет Киевом. Какими могут быть эти гарантии?

— Чтобы принять такое серьезное решение, Трампу требуются гарантии ненацеливания этих систем на объекты в глубине территории России. В противном случае в зоне поражения ракет «Томагавков» с предельной дальностью будут находится около 2 тысяч российских военных объектов, в том числе 76 баз военно-воздушных сил.

В приближенных к Белому дому экспертных кругах утверждают, что цель этого шага — убедить Россию прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Хочется верить, что Трамп осознает, что решение о поставках приведет к обратному эффекту — к подрыву усилий по мирному урегулированию на Украине, не говоря уже о стремительной деградации российско-американских отношений.

«Проект «стены дронов» может затянуться»

— Сейчас над городами Европы все чаще стали появляться дроны. На этом фоне европейские страны, которые видят в этих запусках «руку Москвы» (что в России отрицают), начали обсуждать проект «стены дронов» на восточной границе НАТО. Что из себя может представлять эта «стена дронов»? Могут ли страны НАТО создать ее в ближайшем будущем?

— Если верить новостям из Европы, эта инициатива предполагает создание эшелонированной системы обнаружения и перехвата БПЛА и даже крылатых ракет. Система должна прикрыть восточный фланг НАТО от Балтийского до Черного морей и пройти по территории стран Балтии, Финляндии, Польши, Словакии и Румынии.

Инициатива поддерживается в основном теми странами, которые будут под ее защитой. В отличие от них некоторые государства «Старой Европы» — Германия, Франция и Италия — настороженно отнеслись к проекту, не проявляя желания его финансировать. Вероятно, из-за позиции ключевых европейских государств этот проект может затянуться или вовсе не будет реализован.

Интересно то, что у предполагаемой системы, возможно, будет многоцелевое назначение: от обеспечения защиты восточных рубежей Евросоюза и борьбы с международной преступностью до реагирования на стихийные бедствия. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эту систему можно будет использовать даже для слежки за танкерами, которые якобы перевозят российскую нефть.

«ДСНВ продлить уже невозможно»

— В начале октября Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение президента России Владимира Путина продлить срок действия ДСНВ, который истекает 5 февраля 2026 года. Каковы шансы, что Москва и Вашингтон продлят срок действующего Договора? Какая от этого выгода обеим сторонам?

— Сейчас речь идет не о продлении юридически обязывающего соглашения, а о политически обязывающих договоренностях соблюдать предельные потолки Договора без уведомлений и инспекций на местах. Договор СНВ 2010 года продлить уже невозможно, единственная возможность была использована в феврале 2021-го.

В случае принятия политически обязывающих договоренностей длительностью до февраля 2027 года у сторон появится время и возможности, чтобы выработать обновленное соглашение по стратегическим наступательным вооружениями с учетом новых военно-технических реалий. Кроме того, достижение таких договоренностей позволит избежать договорно-правового вакуума в важнейшей сфере контроля над вооружениями и сдержать назревающую гонку стратегических наступательных систем.

— ⁠Почему страны говорят именно о продлении ДСНВ, а не о новом соглашении? Что Москва и Вашингтон хотят от нового договора, который теоретически может прийти на смену СНВ-III?

— За 15 лет, прошедших с момента заключения ДСНВ, многое изменилось, у сторон накопились требования к новому соглашению. Во-первых, это необходимость учета ракетно-ядерного потенциала основных — помимо США и России — трех ядерных держав: Китая, Великобритании и Франции. На подключении первой настаивает Вашингтон, на остальных — Москва.

Во-вторых, Россия настаивает на укреплении взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Это требование актуально в условиях, когда Договор по ПРО в 2002 году прекратил действовать по инициативе США, а также в связи с недавним объявлением Трампом о начале реализации программы по созданию масштабной системы противоракетной обороны с эшелонами космического базирования под названием «Золотой купол».

«Риски крупномасштабного конфликта с ядерным оружием»

— Когда проект «Золотого купола» Трампа может быть реализован и будет ли он реализован в принципе? Какие сложности есть в этом проекте? Как это отразится на отношениях с Вашингтона с Москвой?

— Дональд Трамп уверен, что Соединенным Штатам удастся «ввести в полную эксплуатацию» заявленную широкомасштабную систему ПРО вместе с космическим эшелоном к началу 2029-го. С учетом того, какие цели ставит перед собой «Золотой купол» — защиту от всех видов ракетно-ядерных и неядерных угроз, в том числе, исходящих от России, — его реализация в обозначенные сроки под большим сомнением.

Пока администрация не представила проектную архитектуру системы ПРО, понятно лишь, что она будет состоять из нескольких эшелонов обороны. Особое внимание привлекает весьма спорное со стратегической точки зрения развертывание ракет-перехватчиков в космосе, которое, помимо прочего, технически сложно осуществить.

Проблемой для российско-американских отношений станет то, что практическая реализация программы — развертывание стратегической оборонительной системы с центральным прицелом на российские вооруженные силы, — может стать препятствием для возобновления ограничений и сокращений стратегических наступательных систем, а также катализатором бесконтрольной гонки вооружений. Это увеличит риски развязывания крупномасштабного военного конфликта с применением ядерного оружия.