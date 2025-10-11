Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обсудил со своим американским коллегой возможность покупки Киевом дальнобойных ракет Tomahawk (до 2,5 тыс. км). Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Разговор лидеров двух стран прошел 11 октября. По данным Axios, разговор длился около 30 минут, но каким было окончательное решение, неизвестно.

Сам Зеленский в своем телеграм-канале назвал прошедший с Трампом разговор «очень продуктивным».

«Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал он, не приведя подробностей.

Axios отмечает, что если США согласятся продать Киеву Tomahawk через другие страны, то у Украины появится возможность «наносить удары по территории России, включая Москву».

Киев считает, что это поможет убедить российскую сторону ускорить переход к переговорам. Президент России Владимир Путин заявлял, что ответ Москвы на передачу Украине американских ракет Tomahawk будет заключаться в усилении систем ПВО.

Ранее Трамп заявил, что он готов принять решение о продаже ракет Tomahawk большой дальности странам НАТО для поставок украинской стороне, но должен понять, как именно это оружие будет использовано.

Зеленский и раньше просил Трампа о поставках этих крылатых ракет, например, во время их встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Tomahawk, как отмечает Axios, обладает гораздо большей дальностью, чем те ракеты, которые сейчас имеются у Украины, а также более эффективны в поражении военных целей.

В статье также обращается внимание на то, что на следующей неделе в Вашингтон прибудет высокопоставленная украинская делегация во главе с руководителем администрации Зеленского Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко для обсуждения сотрудничества в сфере безопасности и санкций против России.