Если Украина получит американские дальнобойные ракеты Tomahawk, передачу которых Киеву сейчас рассматривает президент США Дональд Трамп, конфликт выйдет на новую более опасную стадию, поскольку Россия нанесет упреждающий удар. Таким мнением с Инфо24 поделился депутат Госдумы Максим Иванов.

Накануне американский лидер сообщил, что «почти принял решение» по вопросу о возможных поставках «Томагавков» украинской стороне. По словам Трампа, перед согласованием он собирается получить информацию о том, какие именно российские цели ВСУ собираются атаковать с помощью этих крылатых ракет. Политик пояснил, что не хочет допустить эскалации конфликта.

Благодаря своему политическому опыту Трамп проявляет дальновидность и оставляет возможность «включить заднюю», считает депутат Иванов. Именно для этого, пояснил он Инфо24, президент США запросил у Киева список предполагаемых целей.

«Трамп сможет заявить, что Белый дом не устраивают те цели, которые выбрал Киев, поэтому ракеты он передавать не будет, что в конечном итоге и произойдет. Нужно серьёзно относиться к заявлению президента США — но читать между строк о том, что в данной ситуации он оставляет за собой возможность не передавать ракеты Tomahawk Украине», — анализирует ситуацию Иванов.

Если же «Томагавки» все-таки будут переданы ВСУ, конфликт выйдет на новую опасную стадию, поскольку Россия вынуждена будет нанести по Украине превентивный удар для защиты своих ключевых объектов, заявил депутат Госдумы. Он напомнил, что с таким предупреждением ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

«Это станет новым этапом эскалации и полностью разрушит отношения между РФ и США. Всё-таки Tomahawk — это уже не какие-то там Storm Shadow, а серьёзные дальнобойные ракеты, которые могут доставать до Москвы. Я уверен, что в данном случае Россия ответит адекватно, не дожидаясь ударов по Кремлю. То есть мы будем наносить по Украине превентивный удар, но я надеюсь, что до этого не дойдёт», — подытожил Максим Иванов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Украина не сможет использовать Tomahawk без специальной пусковой установки МК-41. По его словам, это «новая, штучная и очень дорогая» установка, единственным оператором которой является армия США. «Отдавать ее Украине никто не станет, потому что это ключевой элемент их новой системы ПВО, а обслуживают ее исключительно американские специалисты», — пояснил Леонков.

По данным источников Reuters, имеющиеся запасы Tomahawk предназначены для ВМС США и других нужд. Вместо них Киеву могут предложить альтернативные варианты ракет меньшей дальности. Как вариант — европейские союзники могут купить другое дальнобойное вооружение для Украины, но вряд ли это будут «Томагавки», сообщили собеседники агентства.