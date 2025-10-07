Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что готов дать ответ по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он отметил, что ему потребуются гарантии относительно их дальнейшего использования. По словам Трампа, он не хочет эскалации конфликта на Украине.

«Мне бы хотелось знать, что они собираются с ними делать», — пояснил Трамп свою позицию.

Это заявление прозвучало в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского, который пытается договориться о продаже ракет Tomahawk европейским союзникам с последующей их передачей Киеву.

Крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 2500 километров, в случае согласия США отправить их на Украину, станут одним из самых дальнобойных видов вооружений в арсенале ВСУ в случае их поставки. «Томагавки» могут нести ядерную и неядерную боевую часть.

Их развертывание потенциально позволило бы Украине поражать цели на всей территории России, включая Москву, что сулит Киеву стратегические преимущества, пишет Reuters.

В целом позиция Трампа по поставкам «томагавкам» иллюстрирует сложный баланс, который Вашингтон пытается сохранить, поддерживая Киев, но стремясь при этом избежать прямого столкновения с Москвой.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью, что отправка ракет Tomahawk на Украину может разрушить российско-американские отношения. Он отметил, что ранее точно так же все обсуждали системы ATACMS, но российские системы ПВО приспособились к ним.

В конце сентября Зеленский заявил в интервью Axios, что попросил у Трампа новое оружие, которое призвано вынудить Россию сесть за стол переговоров. Тогда не конкретизировалось, о каком оружии идет речь, но газета The Telegraph предположила, что это ракеты Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что обсуждается вопрос о поставках «томагавков» Украине.