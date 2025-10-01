Украина не сможет использовать американские крылатые ракеты Tomahawk, даже если ей их поставят, заявил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что сама по себе ракета бесполезна без специальной пусковой установки.

Для запуска Tomahawk нужна уникальная установка МК-41. Она существует в двух вариантах:

Морской — на кораблях и подлодках.

Наземный — комплекс Typhon, который есть только у США.

«Эта установка новая, штучная и очень дорогая. Ее единственный оператор — американская армия. Отдавать ее Украине никто не станет, потому что это ключевой элемент их новой системы ПВО, а обслуживают ее исключительно американские специалисты», — пояснил Леонков.

Таким образом, перебросить такой комплекс в Украину технически и практически невозможно, как бы того ни хотели в Киеве, заключил эксперт.

Ранее с аналогичным выводом выступила профессор Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана, указав на технические препятствия.

Вопрос о возможных поставках самих ракет Tomahawk, как заявил ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, сейчас обсуждается в американской администрации.

О том что, американский лидер Дональд Трамп рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет, чтобы та могла поражать больше целей, 27 сентября писала газета The Wall Street Journal (WSJ).

После этого Вэнс в эфире Fox News заявил, что России пора «проснуться и принять реальность». Он также пообещал, что США продолжат работать над установлением мира.