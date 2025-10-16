Вашингтон изучает изучают варианты передачи Киеву какого-либо вооружения, кроме ракет «Томагавк» (Tomahawk), сказал президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция выступления американского велась на сайте Белого дома.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, американский лидер подтвердил, что США рассматривают «другие варианты».

«Мы будем говорить с ним [Зеленским] о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — отметил Трамп.

13 октября президент США допустил передачу Киеву ракет Tomahawk, если конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован.

До этого Зеленский провел с Трампом телефонный разговор, в котором обсудил возможные поставки Tomahawk Украине и усиление ПВО. Украинский лидер не сообщил, одобрил ли Вашингтон просьбу Киева, однако назвал разговор продуктивным.

Кремль выразил серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных поставках Украине крылатых ракет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «со всех сторон нагнетается напряженность».

Tomahawk многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Дальность Tomahawk может достичь 2,5 тыс. км. Ракеты способы нести как обычные, так и ядерные боеголовки, но аппараты с ядерной боевой частью сняли с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

В конце сентября президент Украины заявил, что сказал Трампу предоставить Киеву новую систему вооружения, которая, по его утверждению, «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По информации The Telegraph, это Tomahawk.