Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что окончание военного конфликта России и Украины «не за горами». Такое заявление она сделала в эфире «Украинского Радио», передает «Страна.ua».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала Тимошенко, не уточнив, о какой информации идет речь.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев могут договориться о приемлемом варианте завершения конфликта, если «здравый смысл все-таки восторжествует». На это, по его словам, указывают в том числе настроения действующей администрации США под руководством Дональда Трампа.

«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — сказал российский лидер.

Позднее Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с военной операцией, «пройдут».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в конце сентября заявил, что Россия переживает «самый острый этап войны», которая «достаточно судьбоносна».

«Слушайте, идет война. <…> То, что происходит вокруг нас, это война. <…> Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего», — сказал представитель Кремля.

В опубликованном 12 октября интервью Песков заявил, что сейчас наступил «очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность». До этого пресс-секретарь главы государства говорил, что в стамбульском переговорном процессе России и Украины возникла пауза. Песков упрекнул украинские власти в отсутствии ответа на переданный Москвой проект документа об урегулировании конфликта, а также реакции на российскую инициативу о создании трех рабочих групп.

В конце сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил во время форума по безопасности в Варшаве, что Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году. Комментируя это заявление, в Кремле сказали, что не знают, на чем строятся подобные заявления украинской стороны.