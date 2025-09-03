Москва и Киев могут договориться о приемлемом варианте завершения конфликта, если «здравый смысл все-таки восторжествует», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. В противном случае все поставленные задачи будут решены вооруженным путем, добавил он.

По словам Путина, в 2022 году Россия предлагала Украине «с уважением отнестись к выбору» жителей Донбасса, вывести оттуда войска и «закончить этот конфликт немедленно». Полного отторжения это предложение не вызвало, но украинские власти «передумали» после отвода российских войск от Киева.

«Мы, по настоятельным призывам западно-европейских наших коллег, отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась и нам сказали, <…> почти дословно: «Теперь будем воевать. До тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет. <…> Это все продолжается», — заверил Путин.

Вместе с тем российский глава подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно, если «здравый смысл все-таки восторжествует». На это, по мнению Путина, указывают и настроения действующей администрации США под руководством президента Дональда Трампа.

«Видим их [США] не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — пояснил российский глава.

Путин отметил, что в настоящее время российские войска «наступают успешно», на всех направлениях продвижение происходит с разным темпом. В то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются «закрыть дыры», «перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточного сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считают более критичными», утверждает российский лидер.

По словам Путина, западные эксперты указывают на сокращение резервов ВСУ. Кроме того, боеготовые подразделения украинской армии «укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%». «Это уже у самой критической черты ситуация находится», — подчеркнул президент России.