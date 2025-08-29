Боевой потенциал Вооруженных сил Украины «значительно снижен», военной и промышленной инфраструктуре властей страны нанесен «существенный урон», заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии ведомства. Выдержки из его выступления опубликовал телеграм-канал министерства.

На заседании рассматривались показатели, которых Минобороны достигает к концу 2025 года. В декабре результаты доложат президенту Владимиру Путину. Реализацию целей военной операции на Украине и «обеспечение достижения победы» Белоусов назвал ключевым из приоритетных направлений деятельности Минобороны.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — сообщил он.

По словам главы ведомства, с начала года российские силы нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам на Украине.

«В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия», — цитирует его пресс-служба.

Белоусов отметил рост темпов продвижения российских войск в этом году.

«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал он.

Как сообщил министр, в этом году «значительно нарастили» объемы поставок в войска тактических беспилотников, что «положительно отразилось на ходе ведения боевых действий». Также группировки войск были насыщены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а тактические группы смогли повысить скорость передвижения благодаря поставкам почти 23 тыс. мотоциклов, квадроциклов и багги. Еще более 12 тыс. единиц такой техники передадут в войска до конца года.

Белоусов также затронул тему комплектования армии, отметив, что работа в этом направлении «идет успешно».