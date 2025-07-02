За первое полугодие 2025 года в российскую армию поступило более 210 тысяч контрактников, еще 18 тысяч человек приняты в добровольческие подразделения. Такие данные привел замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав это «хорошим темпом». Видеофрагмент выступления опубликован в его телеграм-канале.

«Хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек», — сообщил он, открывая заседание межведомственной комиссии СБ по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Медведев сказал, что такие цифры стали результатом «общей работы», и поблагодарил всех причастных за «высокие результаты». Он также отметил «патриотический настрой» всех поступивших на военную службу.

«Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время, ну а задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в этой сфере будут надлежащим образом исполнены», — подытожил он.

В конце мая Медведев говорил, что с начала года контракт с Минобороны подписали 175 тысяч человек и еще 14 тысяч отправились на службу добровольцами. Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общероссийской организации «Деловая Россия», что ежемесячно служить в зоне военной операции добровольно приходят около 50-60 тысяч россиян. Глава государства предложил сравнить это с «принудительной мобилизацией», которую ведут украинские власти, когда «людей, как собак, вылавливают на улице».

В середине декабря 2023 года Путин оценил число российских военных в зоне боевых действий на Украине в 617 тысяч. В июне 2024 года он сообщил, что там находятся почти 700 тысяч человек.