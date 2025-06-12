Весной президент России Владимир Путин заявил, что в Минобороны изучают вопрос ротации военнослужащих, которые раньше всех отправились в зону военной операции на Украине. Некоторые военные блогеры осторожно упоминают о мобилизации как о возможном способе заменить давно воюющих бойцов свежими силами. При этом власти наличие планов новой мобилизации отрицают. Что об этом говорят в Госдуме и пишут в военных каналах — в материале RTVI.

«Вопрос стоит остро»

По вопросу ротации военнослужащих Путин высказался 25 марта, отвечая на вопрос писателя, подполковника Росгвардии Захара Прилепина. Тот сказал, что это «самая частая, самая болезненная тема» у матерей, жен и других близких родственников, которые почти три года ждут возвращения мужчин с фронта.

Путин признал, что «вопрос стоит остро», и заверил, что власти про него не забывают. «Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — заявил глава государства.

Комментируя ответ Путина, военные блогеры предположили, что существенных изменений пока не будет, при этом канал «Военный осведомитель» упомянул новую мобилизацию как один из способов решить проблему. Авторы поста рассудили, что серьезная ротация возможна либо «при резком затухании боевых действий», либо «при возобновлении мобилизационных мероприятий».

«Но это означает очень серьезные социально-экономические последствия для государства. <…> Пока нет никаких признаков <…> того, что руководство России рассматривает возможность возобновления мобилизации», — заключил «Военный осведомитель».

«Увеличение фронта — нужны люди»

В апреле замначальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью RTVI высказал мнение, что если бы Россия мобилизовала «примерно миллион человек», то это заставило бы европейские страны отказаться от угроз в ее адрес.

«Если бы у нас за спиной был бы ресурс, миллион человек, который мы могли бы в любое время запустить в ход, никто бы бравирования выставлять на показ не стал. У всех бы появилось желание сделать все, что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом», — поделился мыслями Алаудинов.

Он подчеркнул, что озвучил свое личное мнение, но выше всего для него решение верховного главнокомандующего, который «сказал, что мобилизации не будет».

В середине мая Путин сообщил, что в России по 50-60 тыс. мужчин ежемесячно поступают на военную службу добровольцами, что отличается от «принудительной мобилизации» на Украине. В конце мая зампред Совбеза Дмитрий Медведев отчитался, что с начала 2025 года в российские воинские части прибыли почти 175 тыс. военнослужащих по контракту, еще 14 тыс. человек отправились в добровольческие подразделения.

На совещании с министрами 22 мая Путин рассказал, что российские военные работают над созданием «буферной зоны безопасности» вдоль границы с Украиной. После этого журналистка и военный блогер Анастасия Кашеварова написала в своем канале, что создание такой зоны предполагает наступление российских войск на участках, граничащих с Брянской, Курской и Белгородской областями.

«Если создавать буферную зону, то нам нужны люди, дроны и техника. <…> Сколько же понадобится времени и сил, чтобы создать буферную зону протяженностью около 900 км и глубиной, к примеру в километров 40? Мы начинали с линии фронта протяженностью 1200 километров. Увеличение фронта — нужны люди, то есть мобилизация», — порассуждала она.

«Мобилизация это не отлов»

В мае и июне тема мобилизации всплыла еще несколько раз в военных пабликах. Эту меру, в частности, считает необходимой экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, осужденный на четыре года по статье о призывах к экстремизму из-за постов о ситуации в Крыму. Он критикует российские власти за «необъявление» мобилизации.

«Если бы мы, действительно, три года назад или хотя бы два или полтора года назад мобилизовались, то у нас бы было чем победить Украину. Но мы не провели мобилизацию до сих пор», — написал он в своем канале в мае.

В новом посте от 11 июня Стрелков высказал мнение, что «никакие “частичные мобилизации” делу уже не помогут».

«“Подносить воду ведрами” туда, где требуется “магистральный пожарный гидрант” — равносильно саботажу. Соответственно, и любого, кто сейчас будет призывать к “сохранению статус-кво” и непроведению моб. мероприятий — можно смело считать: минимум — вредным глупцом; максимум — врагом и сознательным вредителем», — пишет из заключения экс-министр обороны ДНР.

В январе Стрелков сказал в интервью RTVI, что «для разгрома ВСУ и ликвидации “Украины” необходимо дополнительно поставить в строй <…> не менее 500 тысяч мужчин, годных к несению службы на фронте». «Вопреки расхожему представлению, мобилизация это не “отлов” больших масс неподготовленных людей с целью любой ценой поставить их под ружье. Комплекс мобилизационных мероприятий предполагает нечто иное», — заявил он. Как пояснил тогда Стрелков, мобилизованных необходимо обучить и снабдить всем необходимым, а также сформировать дополнительные воинские части, соединения и объединения.

В мае, перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле, военный журналист Роман Сапоньков написал о «неизбежности дипломатических маневров» и необходимости договариваться, «нравится нам или нет».

«Надо понимать, что военного решения войны на данный момент не существует в нынешнем положении. Без второй мобилизации, бусификации и падения уровня жизни рядовых граждан», — рассуждал он.

Термин «бусификация» перешел в российские военные блоги из Украины, где так называют отлов военнообязанных мужчин на улицах сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Их принудительно сажают в микроавтобусы («бусики») для последующей отправки на фронт.

В июне вопрос о мобилизации задали военно-политическому блогеру Юрию Подоляке на площадке «Форума будущего 2050» в Москве. Формулировка при этом была такова, что «в войсках ждут мобилизацию». Подоляка ответил, что «никто о мобилизации в России даже не думает в верхах», передает NEWS.ru.

«Пока действительно этот вопрос не поднимается», — сказал он.

В свою очередь депутат Госдумы, бывший член комитета по обороне Андрей Гурулев напомнил в интервью «Чите.РУ», что в России продолжает действовать изданный в 2022 году указ президента о частичной мобилизации. В нем «четко прописано, что все заключенные контракты на время введения специальной военной операции бессрочны», указал парламентарий.

«Мобилизация чтобы отразить агрессию»

На вопрос о вероятности новой мобилизации глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил корреспонденту RTVI:

«Мобилизации не будет! Не будет».

Мобилизацию в России могут объявить, «если войну начнут» и потребуется «полностью отразить агрессию», но сейчас необходимости в мобилизационных мероприятиях нет, заявил RTVI член думского оборонного комитета Виктор Соболев.

«Я думаю, что никакой мобилизации не будет. <…> Мобилизация тут ни при чем. Мобилизация объявляется с началом войны. Вот если войну начнут, и мы видим, что тех усилий, которые мы приложили в мирное время, не хватает, конечно, будет мобилизация, частичная или полная, для того, чтобы полностью отразить агрессию. Но сейчас в такой мобилизации никакой необходимости нет», — разъяснил он.

По мнению Соболева, слухи о мобилизации раздувают для того, чтобы «население будоражить».

«Нет никакой необходимости в мобилизации. Есть необходимость в укреплении и восстановлении до нужного предела наших Вооруженных сил. Вот эта необходимость есть, и она должна осуществляться как можно быстрее, чтобы мы были готовы к любому развитию событий», — указал депутат.

Увеличение численности российских Вооруженных сил должно реализовываться «не путем мобилизации, а путем планового увеличения армии», уточнил Соболев.