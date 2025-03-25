Минобороны России изучает вопрос ротации военнослужащих, которые первыми отправились на СВО, сообщил президент Владимир Путин, добавив, что «этот вопрос стоит остро». При этом он уточнил, что многие мобилизованные стали «профессиональными военными».

О ротации главу государства спросил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. Он заявил, что хочет поднять «очень болезненную тему ротации тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех».

«Это самая частая тема, самая болезненная тема. И мы уже все слова истратили, которые у нас были на душе, чтобы успокоить матерей, ближайших родственников, жен и так далее. Потому что три года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело. Это тяжело», — сказал Прилепин.

Путин в ответ сообщил, что «Минобороны думает об этом».

«Конечно, этот вопрос стоит остро, и, безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Президент отметил также, что многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее».

«Они — полноценные боевые единицы, работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее», — добавил он.

Также Путин сообщил, что ВСУ, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия: «Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать. Некоторые уже оказываются в наших руках и переданы суду».

Он пообещал, что все будет восстановлено, а жителям региона будет оказана поддержка.

В июне 2023 года Путин на встрече с военкорами, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой. По его словам, такой вопрос «безусловно в Минобороны обсуждается».

«Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идет сама специальная военная операция», — сказал он.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потребности в проведении мобилизации нет. По его словам, россияне «очень активно» подписывают контракты на участие в военных действиях на Украине.

В июне 2024 года Путин сообщил, что почти 700 тыс. российских военных находятся в зоне боевых действий на Украине. В январе он говорил, что в военном конфликте с российской стороны участвуют свыше 600 тыс. человек. В декабре 2023 года он называл более конкретную цифру — 617 тыс. военнослужащих.