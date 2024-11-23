Россияне «очень активно» подписывают контракты на участие в военных действиях на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, потребности в проведении мобилизации нет.

«О мобилизации никакой речи не ведется. Вы знаете, что наши граждане очень активно подписывают контракты с министерством обороны», — сказал представитель Кремля агентству РИА Новости.

Он добавил, что контракты для участия в боевых действиях на Украине ежедневно подписывают «сотни людей».

«Поэтому какой-либо потребности говорить сейчас о мобилизации нет», — заключил пресс-секретарь президента.

В сентябре в Минобороны утверждали, что контракты ежедневно подписывают «более тысячи человек». С начала года на службу по контракту записались свыше 200 тыс. человек, отмечали в ведомстве.

По состоянию на середину октября годовой план комплектования ВС России военнослужащими по контракту был выполнен на 78%, сообщал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отмечал, что «темпы в общем и целом достаточно приличные».

В феврале тогдашний министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в 2023 году на военную службу по контракту поступили порядка 540 тыс. военнослужащих. По его словам, это позволило создать резервную армию в составе 6 дивизий.

Президент России Владимир Путин в июне сообщил, что в зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тыс. российских военных. До этого он в январе говорил, что в военном конфликте с российской стороны участвуют свыше 600 тыс. человек. Более конкретную цифру — 617 тыс. военнослужащих — Путин называл в декабре 2023 года.