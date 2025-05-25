Буферная зона может занять почти всю территорию Украины, если военная помощь Киеву будет продолжаться. Это следует из видео, опубликованного в аккаунте зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсети X.

В ролике буферная зона занимает почти всю территорию Украины, за исключением небольшой территории на западе страны.

22 мая о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной заявил президент России Владимир Путин. По его словам, «вооруженные силы сейчас эту задачу решают». «Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — уточнил глава государства.

25 мая начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военные после освобождения Курской области от ВСУ приступили к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

«В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», — отчитался он.

В Кремле на вопрос о том, какой глубины может быть буферная зона на границе с Украиной, порекомендовали обратиться в Минобороны. «Это касается хода боевых действий, военной специфики», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с aif.ru выразил мнение, что буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной должна охватить области, соседствующие с новыми регионами. По словам депутата, речь идет о частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Буферная зона на границе с Украиной «предусматривается подальше» от российских территорий, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.