Вертолет президента России Владимира Путина находился в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников во время визита главы государства в Курскую область. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в период нахождения Путина в Курской области украинские войска начали «беспрецедентную атаку» беспилотниками. Вертолет президента находился «фактически в эпицентре отражения массированного удара противника беспилотными летательными аппаратами», заявил Дашкин.

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», — сказал комдив ПВО.

Дашкин подчеркнул, что задача была выполнена — «атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены». Он уточнил, что силы ПВО уничтожили 46 дронов.

Путин посетил Курскую область 20 мая. Это была первая поездка Путина в приграничный регион после ее освобождения от ВСУ. В ходе визита президент встретился с врио губернатора области Александром Хинштейном и волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте. Тогда президент посетил пункт управления действующими российскими подразделениями.

22 мая в результате атаки дрона был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев. Ему диагностировали минно-взрывную травму, а также перелом костей таза и руки. Волобуева экстренно доставили в Москву. После случившегося Путин позвонил главе Беловского района и пожелал выздоровления.

После освобождения Курской области от ВСУ российская группировка войск «Север» приступила к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Ярослав Якимкин. «В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», — отчитался он.

Ранее о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной заявил Путин. По его словам, «вооруженные силы сейчас эту задачу решают». «Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — уточнил президент.