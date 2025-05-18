Генштаб ВСУ создал рабочую группу для изучения обстоятельств после критики действий военных со стороны командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александра Ширшина. Об этом говорится в заявлении украинского Генштаба в фейсбуке*.

«Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке», — указывается в сообщении.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения, добавили в Генштабе ВСУ.

16 мая Ширшин написал на своей странице в фейсбуке*, что подал рапорт на увольнение, выразив надежду на то, что его «снимут» в ближайшее время. Он обвинил командование в постановке «дебильных задач», повлекших «тупейшую потерю» личного состава в Курской области.

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме как к провалам. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту. «Политические» игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались», — написал комбат 47-й бригады ВСУ «Магура».

В феврале 2024 года Ширшин заявлял The New York Times, что украинские войска сталкиваются с нехваткой личного состава, боеприпасов и техники. В марте 2025-го комбат утверждал, что российские военные увеличили дальность полета беспилотников, «перебросив в Курскую область некоторых из своих лучших операторов».

Увольнение Ширшина связано с попытками ВСУ атаковать село Теткино в Курской области, которые приводят к значительным потерям техники и личного состава, написал в фейсбуке* главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу местности и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы со стороны дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в управлении и применении войск», — говорится в посте журналиста.

Бутусов утверждает, что речь идет о «политической задаче» вести боевые действия на российской территории, однако она плохо организована и спланирована.

«Страна.ua» со ссылкой на украинские военные паблики пишет, что 47-я бригада «Магура» участвовала в боях в Курской области, начатых в августе 2024 года. В конце апреля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона от ВСУ. В этой операции также участвовали военные КНДР. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военных.

Позже Путину доложили, что в Курской области остаются разрозненные группы ВСУ, а также украинские бойцы, действующие поодиночке. Главе государства пообещали, что в ближайшее время они «будут уничтожены».

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