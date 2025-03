Украинские военные и аналитики признают, что российские войска добились значительных успехов в Курской области России, что поставило под угрозу линии снабжения Украины и ее контроль над территорией, которую она надеется использовать в качестве разменной монеты на будущих переговорах, пишут The New York Times (NYT) и The New York Post (NYP) со ссылкой на солдат ВСУ.

Со ссылкой на вторгшихся в Курскую область украинских военных NYP пишет, что они могут покинуть российскую территорию уже через две недели, «сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».

NYT утверждает, что «хорошо обученные российские подразделения беспилотников, продвигавшиеся под прикрытием мощного артиллерийского огня и воздушных бомбардировок, смогли сокрушить важные украинские позиции».

«Это правда; мы не можем их остановить. Они просто сметают нас, наступая группами по 50 <…>, в то время как на наших позициях всего шесть человек», — рассказал изданию командир украинского подразделения связи Алексей.

NYT отмечает, что если украинские войска в Курской области будут отрезаны или вынуждены отступить, это станет «значительным поражением для Киева». Между тем, по данным газеты, ВСУ уже потеряли две трети территории, которую смогли взять под контроль после вторжения.

Источники NYT из числа украинских военных заявили, что последние несколько месяцев в Курской области продолжались «одни из самых ожесточенных столкновений» за все время российской военной операции, и их интенсивность «то возрастала, то падала, но никогда не стихала окончательно».

По их словам, поле боя «преобразилось из-за распространения беспилотников» и постоянного совершенствования тактики со стороны российских войск. Собеседники NYT пояснили, что Россия использует дроны на оптоволокне вместо радиоуправляемых: они невосприимчивы к помехам.

Командир батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил американской газете, что российские войска, «судя по всему, увеличили дальность полета беспилотников, перебросив в Курскую область некоторых из своих лучших операторов».

По его словам, небольшие российские штурмовые отряды, состоящие всего из нескольких солдат, продвигаются вперед с беспилотниками, тем самым увеличивая дальность их полета вглубь украинских позиций.

«Это позволило наносить более эффективные удары по главному пути снабжения Украины — единственной дороге, ведущей в Суджу. Этот маршрут давно является целью российских атак. <…> Теперь российские войска могут держать ее под практически постоянным огнем», — говорится в статье.

Капитан Ширшин утверждает, что его солдаты все еще способны удерживать свои позиции даже под растущим давлением, однако другие военные заявили NYT, что ситуация с каждым днем ​​становится все сложнее.

The New York Post пишет, что «семимесячная вылазка Украины в Курскую область находится на грани срыва после того, как в пятницу российские войска прорвали линию обороны Киева в районе Суджи».

Заместитель командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады ВСУ Александр Кабанов заявил, что «может подтвердить увеличение количества атак с использованием планирующих авиабомб и беспилотников». По его словам, хотя вторжение в Курскую область «изначально казалось успешной кампанией», оно оттянуло украинские силы с других направлений.

«Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим — нет», — признал Кабанов.

Другой украинский командир анонимно рассказал, что, хотя «точной информации нет», примерно «восемь-десять багги россиян прорвали две-три позиции» в этом районе, а так как «за этими позициями земля была пуста, они совершили стремительный рейд — прикрываемый артиллерией и беспилотниками с тыла — и отрезали эту часть».

Некоторые украинские военные, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что считают борьбу за сохранение контроля над захваченной российской территорией чисто «политической», добавив, что операция приводит к большему количеству потерь, чем она того стоит.