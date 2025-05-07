Съемочная группа RTVI съездила в Курскую область. В специальном репортаже Кати Казанчук «Курск» жители приграничного региона рассказали, как пережили оккупацию, а также об обстрелах и своих мечтах на будущее. Вот некоторые из их свидетельств.

О начале оккупации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Они оккупировали город Суджа, который был освобожден российскими войсками в марте 2025 года.

Мария Дудник, провела 7 месяцев в оккупации в Судже

4 августа мои внуки уехали в Курск по своим делам, у них двое детей маленьких, ну а я осталась. А 6 августа, в 4:30, надо же было такому случиться — армия ВСУ пришла разрушить Суджу мою, разбила военкомат, Дом советов.

Раиса Шапошникова, провела 7 месяцев в оккупации в Судже

Санэпидстанция у нас была на углу двухэтажная, и домик стоял рядом. Повылетели окна, половина стены разбилась. Один солдат, наш, русский, пробежал [и тем], кто остался во дворах (мало людей, конечно, но всё равно были) сказал:

«Прячьтесь в подвалы, готовьтесь к худшему».

О жизни под оккупацией

Раиса Шапошникова

Много стариков умирало. Может, стрессы были, может, старость уже пришла, никто не знает.

Кто дома умирал — хоронили в огородах. Вначале были гробы, потом мешки привозили, а под конец вообще — во что завернут, в том и похоронят.

Мария Дудник

Утром шли, они (украинцы. — Прим. RTVI) говорили «доброго утра», в обед — «доброго дня», вечером — «добрый вечер», «в чём нуждаетесь, бабушка?». Да в чём? Мира хотим.

А вот через речку, через луг, там Махновка село. Там они бесчинствовали, там, говорят, и убивали.

Марина Солдатюк, провела 7 месяцев в оккупации в Судже

Если находили, где проживает бывший полицейский, бывший пограничник, бывший еще кто-то — они (украинцы. — Прим. RTVI) эти дома посжигали, они те квартиры вообще полностью разрушали, всё выносили.

В конце апреля Следственный комитет России сообщил, что «с момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних». Возбуждено 175 уголовных дел в отношении 290 пленных бойцов ВСУ. 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено в суде.

Об освобождении Суджи

Марина Солдатюк

12 марта наши военные зашли. Из трубы ребят увидели. Мы их отмывали, купали во дворе. Мы их как купали? Не то что с головы до ног — то умыться, то руки помыть, то ноги, то голову.

Я всегда говорила: стоит мне увидеть первый раз нашего военного, я буду обнимать его, целовать и [попрошу] телефон для связи с дочкой. Вот это первое такое было желание у меня, больше мне другого ничего не надо.

И когда мы их увидели, что они пришли, [я подумала]: «Господи, неужели вы на нашей земле?!» Как это было приятно! Эмоции не передать, не описать.

Об отъезде из Суджи

26 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с марта из освобожденных от оккупации территорий региона были эвакуированы более 800 человек. Часть из них находятся в пунктах временного размещения.

Марина Солдатюк

Самое тяжёлое было за все эти месяцы — это прилёты. Во двор к нам, потом уже прилетело прямо на клумбу. Это уже предел был всему, и я говорю: «Нет, надо уезжать» <…> Мы как-то всё думали, сомневались: выезжать — не выезжать, стоит — не стоит, дом бросать… Другого жилья у нас нигде нету, всю жизнь здесь прожили. Мы не хотели, три дня думали, а потом уже 15 [марта] всё-таки решились, уехали.

О жителях Суджи, вывезенных в Сумы

Некоторые жители Курской области во время оккупации были вывезены в украинскую Сумскую область. 25 из них в конце марта вернулись в Россию.

Анна Титова, координатор курского отделения Красного Креста

Мы ожидаем ещё один выезд [россиян из Сум], возможно, даже несколько выездов.

Достаточно большое количество людей, которые находятся в тяжёлом физическом состоянии, там остаются.

В последнюю репатриацию, 25 человек, буквально мы только приехали в отель — и троих отправили по скорой в больницу.

О детях переселенцев из приграничья

Анна Титова, координатор курского отделения Красного Креста

У многих детей есть задержка психического развития, у кого-то есть задержка речевого развития, кто-то замкнулся в себе. Когда ребёнка отводят к нам родители, мы акцентируем внимание на общении «родители — ребёнок» и пытаемся воссоединить эти семейные связи и помочь и родителю ребёнка, соответственно.

Об обстрелах

Алексей Самойлов, житель Рыльска

Вот этот прилёт, который попал в педучилище — вот это было сильно и очень страшно было.

Я бежал, было всё оцеплено, меня не пускали, я говорю: «У меня там жена, у меня там ребенок». Я прибежал на двор, посмотрел — она никакая вообще с ребёнком.

Оксана Самойлова, жена Алексея

Мы попытались выбежать из дома, и нас взрывной второй волной [отбросило] обратно в коридор. И там около двери легли с ребёнком. Получается, я на нём лежала и пыталась удержать дверь.

Сын у меня двое суток молчал просто, у него был шок.

О будущем

Любовь Прилуцкая, жительница Курска, ее родители пережили оккупацию

Пока я не чувствую себя «ок». Может, потому что вокруг ещё слишком много боли и проблем других людей, бесконечного сочувствия к тем, кому повезло меньше, чем нам с сестрой и родителям. Это вот такое всё «радость со слезами на глазах» — когда ты очень переживаешь за тех, кому повезло меньше, чем тебе.

Виктор Ворожбин, житель Рыльска

Они (украинцы. — Прим. RTVI) считают, что они правы. Россия считает, что права Россия. Но надо находить компромисс, надо договариваться, и эти действия пора уже прекращать. Сейчас идёт на этот счёт много разговоров, помощь Америки…

Желательно, чтобы это всё быстрее закончилось. Нам это уже всё надоело.

Марина Солдатюк

Кроме Суджи, у нас других ни домов, ни квартир, нигде ничего нет. Пока дорога закрыта, пока планов нету. А как откроют — первым делом поедем в Суджу. Первым делом домой.

Раиса Шапошникова

Мне хотя бы хоть на одно мгновение посмотреть на свой дом. Очень душа болит. Хотя он и разбитый, знаю. А всё равно хочу посмотреть, всё-таки родное ж.

Жизнь продолжается, будем как-нибудь.