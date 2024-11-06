За время боестолкновения с украинскими войсками в результате атак беспилотников и ракет в Курской области погибли около 100 мирных жителей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов во время всероссийской конференции о правах человека.

«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибло около 100 мирных жителей региона, было ранено более 350 граждан», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена во «ВКонтакте».

Согласно данным омбудсмена, еще более 120 тыс. человек, 65% которых составляли граждане пенсионного и предпенсионного возраста, были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

Кроме того, в пресс-службе омбудсмена отметили, что судьба многих мирных граждан остается неизвестной. Также в сообщении упоминаются данные из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым были зафиксированы «случаи произвольного задержания военнослужащими ВСУ мирных граждан, применения к ним пыток и жестокого обращения».

Фирсов также отметил, что защита прав пострадавших жителей Курского приграничья сейчас является «первоочередной задачей органов власти всех уровней».

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Часть территорий региона оказались заняты подразделениями ВСУ, и эвакуация была осложнена.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» отмечал, что всего на поиск людей в Курской области поступило около 1,1 тысячи заявок. По состоянию на 3 октября, из поданных заявок со статусом «Найден, жив» закрыты 289.

С 16 августа «ЛизаАлерт» прекращал публикацию информации о пропавших в Курской области людях, назвав это «трудным решением», вынужденно принятым в целях противодействия мошенникам. В поисковом отряде пояснили, что данными о разыскиваемых могли воспользоваться мошенники, которые выходили на связь с родственниками и сообщали им ложную информацию ради получения выгоды.

14 октября замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о возвращении под контроль российских военных около половины территории в Курской области.