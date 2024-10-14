Российские военные вернули под контроль около половины территории в Курской области. Об этом заявил ГТРК «Курск» замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Когда два месяца назад я сюда попал, я сказал, что врага уничтожим, остановим, выбьем — сегодня мы уже фиксируем, что примерно половина той территории, которая была взята противником, — она уже освобождена», — сказал генерал-майор.

Алаудинов также заявил об «очень ощутимых» потерях военной техники со стороны ВСУ. Он предположил, что «ни один участок фронта не может похвастаться» таким количеством сожженной западной техники. Наряду с ней ВСУ потеряли «очень большое количество живой силы», добавил Алаудинов.

На прошлой неделе командир «Ахмата» охарактеризовал действия украинских подразделений в Курской области как замешательство и панику, а также рассказал о «бегстве» большой группы техники ВСУ из региона. По словам генерал-майора, «такими темпами, наверное, мы сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена».

В начале сентября Алаудинов назвал бои в Курской области решающими для хода военной операции на Украине. «Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — заявил он.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В начале сентября в регионе началось наступление российских войск. По данным Минобороны на 14 октября, с начала нападения ВСУ потеряли на курском направлении более 22,9 тыс. военнослужащих.