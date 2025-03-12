Российские военные и волонтеры эвакуировали 68 человек с территории Суджи в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент 52 человека находятся в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона, 16 человек забрали родственники.

«Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им будет оказана вся помощь.

«Это волнительный и долгожданный момент не только для курян, но и для всех жителей нашей страны, которые все это время болели и переживали за наших людей! Уверен, что это только начало и количество спасенных людей будет расти», — заключил Хинштейн.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в регионе, изначально составляла 1268 кв. км.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 8 марта заявил о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский фактически это подтвердил, сообщив, что украинские войска «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

Российские военные смогли прорваться в тыл группировки ВСУ в результате операции «Поток» или «Труба», пройдя 15 км по трубе газопровода, по которой раньше поставлялось топливо через Украину в Европу.

Днем 11 марта телеканал RT опубликовал фото бойца добровольческого штурмового отряда «Ветераны» с позывным Кузя, который стоит на фоне стелы с надписью «Суджа». Военкоры, включая «Рыбаря», писали, что российские войска продолжают наступление в Судже.

Вместе с тем «Два майора» и «Архангел Спецназа» писали, что взятие Суджи праздновать «пока рано», поскольку у российской армии «нет задачи выдавить ВСУ из города, есть задача уничтожить», а на это «нужно время». Вечером того же дня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска почти со всех сторон окружили Суджу, а бои уже идут в окрестностях города.

Forbes утром 12 марта писал, что большая часть подразделений ВСУ, включая элитные, уже покинула Курскую область и находится на украинской территории. Всего, по данным издания, в российском регионе находилось около 10 тыс. украинских военных.

В статье отмечается, что для ВСУ все изменилось после 25 февраля, когда «шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу». После этого через две недели украинские войска начали отход, утверждает издание.