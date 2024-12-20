Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному удару со стороны ВСУ. Глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил о погибших мирных жителях и повреждении объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, обстрел велся ракетами ATACMS. Подробности — в материале RTVI.

По словам Белоусова, по городу было «около 15 прилетов», передает РИА Новости. Есть погибшие мирные жители и пострадавшие, их число уточняется, сообщил Белоусов РБК. Baza пишет о пяти погибших, в их числе предположительно ребенок. Во время атаки он находился возле пункта выдачи заказов, утверждает Shot. По данным Mash, пострадали более 20 человек.

Рыльск расположен в 124 км к западу от Курска и примерно в 30 км от границы с Украиной. Население города составляет около 15 тысяч человек.

В городе повреждены свыше десятка автомобилей, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, училища, пожарной службы и пункта выдачи заказов.

Здание Дома культуры сильно повреждено, во время обстрела внутри находились четверо сотрудников. Один из них пострадал, сообщила ТАСС директор учреждения. Курская АЭС работает штатно, говорится в официальном канале электростанции.

ВСУ «сознательно выбирают своими целями мирные объекты и объекты специального назначения», заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В Рыльск направлены исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители.

Хинштейн сообщил, что находится в Москве на заседании госсовета и направится в сторону Рыльска после мероприятия. Пострадавшим и их семьям окажут необходимую помощь.

«Никто не останется один на один со своей бедой», ― заявил врио главы региона.

По его словам,

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК). ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, «используя дистанционные средства огневого поражения», заявили в ведомстве. В качестве целей были выбраны гражданские объекты, подчеркнули в СК. Устанавливается точное число погибших и пострадавших.

По предварительным данным, обстрел Рыльска велся ракетами ATACMS c кассетной боевой частью, пишет Mash. Российские ПВО сбили ракеты, но «из одной боеголовки упали примерно 17 суббоеприпасов», утверждает канал. Минобороны России не комментировало обстрел Рыльска.