В Курской области остаются разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бойцы ВСУ, действующие поодиночке, в ближайшее время они «будут уничтожены». Об этом доложил президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности командира 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Видео доклада показал Первый канал.

Врио комбрига с позывным «Гроза» сообщил президенту, что российские военные взяли село Горналь.

«Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также населенного пункта Гуево. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — сказал он. Об освобождении села Горналь 26 апреля доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Это был последний населенный пункт в Курской области, остававшийся под контролем ВСУ. Путин в свою очередь поздравил 810-ю бригаду морпехов с успешным выполнением поставленной задачи. Врио комбрига поблагодарил главу государства, отметив, что «это действительно дорогого стоит».

«От всего личного состава бригады, всегда видим и чувствуем вашу поддержку. В свою очередь заверяем, что также с полной отдачей, патриотизмом будем выполнять все поставленные задачи, и они гарантированно будут выполнены. А по поводу просьб, все решается командованием здесь вполне», — сказал он.

После беседы с Путиным врио комбрига обратился к своим подчиненным, отметив, что Путин высоко оценил действия бригады.

«Заверил я верховного главнокомандующего, что и в дальнейшем будем высоко держать поднятым Андреевский флаг, во славу морской пехоты продолжать громить врага», — добавил он.

Первый канал также показал кадры, на которых врио комбрига ставит задачи в рамках «текущих действий».

«Необходимо всем приготовиться к ночным действиям, зоны проведения разведки доведены. Усилить внимание на подступах к населенному пункту Горналь, по восточной части по устью реки Псёл, окрестности монастыря, лесные массивы севернее рощи. Постановку задач проведу лично, доведу до каждого», — сказал он.

26 апреля Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил, вторгшихся в приграничный регион в августе 2024 года. В Минобороны заявили, что в перешедших под российский контроль населенных пунктах ведутся «мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории». По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военных.

Герасимов во время доклада отметил «стойкость и героизм» военных КНДР при освобождении Курской области. Это стало первым официальным подтверждением участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях против ВСУ.